Danes se od mariborskega občinstva dolgoletni junak NK Maribor Marcos Magno Morales Tavares. Njegova kariera je izjemna, polna presežkov, za vse večne čase pa bo ostalo zapisano, kako se je krstnega zadetka v 1. SNL razveselil prav proti Erminu Hasiću.

Afričani že takrat reševali Koper

Ermin Hasić je v 1. SNL zbral 353 nastopov. Sedem dolgih sezon je bil eden njegovih največjih tekmecev prav Marcos Tavares. Foto: Vid Ponikvar Ko sta se 26. aprila 2008 na Ptuju, takrat so vijolice zaradi prenove Ljudskega vrta morale domače tekme igrati drugje, sestala Maribor in Koper, so imeli gledalci kaj videti. Razburljivo srečanje se je končalo s 3:3, prvi zadetek na tekmi pa je dosegel Tavares. Usoda je hotela, da je pri 24 letih našel prvo ''žrtev'' prav v dolgoletnemu vratarju Kopra, ponosnem Primorcu.

''Zame je bil malce zahteven tekmec. Skoraj na vsaki tekmi mi je dal gol,'' nam je pojasnjeval rojeni Koprčan, ki se dvoboja na Ptuju, na katerem ga je Tavares premagal v 11. minuti, spominja le bežno. ''Ne spominjam se kaj dosti, so mi pa rekli, da sem zaradi tega omenjen v knjigi Tavaresa, kar tudi ni kar tako. Vem, da smo takrat zaostajali z 2:3, nato pa malce pred koncem le izenačili na 3:3,'' je izpostavil pozen zadetek Nigerijca Sundayja Amusana, doseženega v sodnikovem podaljšku. Ni kaj. Že takrat so imeli Koprčani v napadu nevarne Afričane, kaj šele v tej sezoni, vratarji v 1. SNL pa so kmalu občutili, kako neugoden zna biti novinec v vrstah Maribora, tehnično nadarjeni Brazilec Tavares, ki je pred tem igral na Cipru.

Znal je pičiti kot kača

Zlatko Zahović je s prihodom Marcosa Tavaresa poskrbel za najboljši posel pri NK Maribor. Foto: Vid Ponikvar ''Zgradil je izjemno kariero. Bil je strah in trepet nas vratarjev. Pa tudi branilcev. V kazenskem prostoru je bil kot kača. Znal te je pičiti, četudi je imel na voljo malo prostora. Ni ga potreboval veliko, da je dosegel zadetek. Spremljala ga je prekrasna statistika, skoraj vsako sezono je dosegel okrog 20 zadetkov, tako da nisem bil izmed vratarjev le jaz na njegovi tapeti (smeh),'' je pihnil na dušo 38-letnemu Brazilcu z vijoličnim srcem in slovenskim državljanstvom, ki je poskrbel za številne rekorde.

Njegovo število zadetkov, doseženih tako v 1. SNL kot tudi Evropi, je iz leta v leto marljivo raslo. S 159 goli v državnem prvenstvu je postavil strelski rekord, ki bi lahko trajal desetletja in desetletja, saj si je težko predstavljati kandidata, zmožnega postavljati podobne mejnike.

"Če ne bi bil dober, Zlatko Zahović ne bi vztrajal z njim"

''Že s tem, ko je prišel v Slovenijo kot Brazilec in zaigral za Maribor, je nase privlekel določeno pozornost. Bil je tujec. Že v prvi sezoni je dal nekaj golov in pokazal, kako se da nanj računati. Vsako sezono naprej je bil še boljši, tako da je trikrat postal naj strelec lige. Če ne bi bil dober, Zlatko Zahović ne bi vztrajal z njim. A je v njem le videl potencial. Ni ga hotel prodati za vsako ceno, ampak je gradil ekipo okrog njega. Zelo je bil zadovoljen z njim. Dobil je to, kar je želel in iskal. Zahoviću ni bilo potrebno iskati nove devetke, saj je imel domačina, sam Tavaresu rečem kar domačin, ker je že dolgo tukaj. Ko pa imaš enkrat na voljo tako dobrega domačega igralca, niti ne gledaš, da bi pripeljal novega tujca,'' je opisal nogometno pot najboljšega strelca, kar ga je kdajkoli videla 1. SNL.

V Mariboru si je Tavares zgradil kultni status klubske ikone. Foto: Vid Ponikvar

Pri 38 letih je Tavares vendarle ocenil, da je napočil primeren čas za slovo. ''Ne moreš igrati vse življenje. Glava ti morda še dovoli, telo pa ne. Če bi vprašali mene, bi lahko Tavares morda končal kariero že malce prej. Zadnja leta igra bolj malo, a tudi sam ve, kakšno je njegovo zdravstveno stanje.''

S takšnimi se vedno rad pogovoriš, objameš

Ermin Hasić se vedno rad pogovori z Marcosom Tavaresom. Foto: Vid Ponikvar V sedmih sezonah, ko sta bila tekmeca v 1. SNL, sta si zgradila ogromno obojestransko spoštovanje. ''Ko se vidiva, se pozdraviva in objameva. Rad bi izpostavil, da je Marcos izjemen človek. Ni pokvarjen. Daleč od tega. S takšnimi ljudmi se vedno rad pogovoriš, objameš. In tako bo tudi, v to sem prepričan, ko se bova srečevala čez 20 let. Škoda, da ga zadnjič, ko sem bil v Ljudskem vrtu in navijal za Koper (tekma v prvenstvu se je končala 1:1), nisem srečal. Prav zaželel sem si, da bi kakšno rekla in podebatirala, a ga nisem srečal. Očitno pri Mariboru niso bili zadovoljni z rezultatom.''

Še danes se spominja njegove čestitke, ko mu je športno čestital za predstavo v šampionski sezoni Kopra 2009/10. "Takrat smo zaigrali proti Mariboru z oslabljeno zasedbo, manjkalo je dosti naših igralcev, Maribor pa je bil kompleten. Imel je ogromno priložnosti, a je ostalo 0:0. Zelo sem se izkazal in si prislužil njegovo čestitke. Res je velik športnik. Nasploh sem zelo rad igral v Ljudskem vrtu. In ni manjkalo veliko, pa bi postala soigralca,'' je dodal nekdanji vratar Kopra, ki se je v preteklosti spogledoval s prestopom k Mariboru.

Zavrnil ponudbo in omogočil sanjski posel Jasminu Handanoviću

Po šampionski sezoni ga je Zlatko Zahović vabil v Ljudski vrt, a je rojeni Koprčan ponudbo zavrnil. Foto: Vid Ponikvar Kaj vse se je dogajalo na relaciji Hasić – Maribor? ''Ko smo bili s Koprom leta 2010 prvaki, sva imela z Zahovićem kar dobro debato. Bil je poletni prestopni rok. S strani Zahovića je bilo vse konkretno in super, a mi je bilo težko zapustiti Koper. Vendarle sem domačin in sem ga težko zapuščal, zlasti po tem, ko je Koper postal prvak,'' se je odločil drugače od številnih soigralcev, ki so se v tistih sezonah kot po tekočem traku selili v Ljudski vrt. Denimo Aleksander Rajčević in Mitja Viler, pred njima Dalibor Volaš, Vito Plut in Aleš Mejač, pozneje Aleš Mertelj in tako dalje …

''Mogoče je bila to moja napaka, da nisem sprejel izziva. Potem bi šel korak naprej v karieri, tako pa me je po naslovu prvaka v Kopru čakala turbulentna sezona. Kar je bilo, je pač bilo. Ne morem si zdaj s tem razbijati glave,'' ni mogel ostati ravnodušen na vprašanje, ali mu je vsaj malce žal, da bi takrat sprejel Zahovićeve ponudbe. Še zlasti zaradi tega, ker se je takrat začelo zlato obdobje evropskih uspehov Maribora, pri katerih so igrali pomembno vlogo prav nekdanji Koprčani.

Jasmin Handanović je postal nenadomestljiv člen udarne enajsterice Maribora, ki je osvajala lovorike kot po tekočem traku. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Med njimi tudi Jasmin Handanović, ki je prišel v Ljudski vrt po tem, ko je Hasić zavrnil ponudbo. ''To je bil popoln zadetek tako za Maribor kot Jaska,'' je bil vesel za nekdanjega soigralca, ki je podobno kot Hasić v karieri tudi branil tako za Koper kot tudi Olimpijo.

Če je imel možnost, ti je vedno podaril besedo

Kar trikrat je bil najboljši strelec 1. SNL. Foto: Morgan Kristan / Sportida Tako je izpustil priložnost, da bi še bolje spoznal Tavaresa in bil njegov soigralec. Kako dobro pa ga je poznal kot tekmec?

''Tavares je bilo zelo prijazen. Največ sva se pogovarjala na eni prvih podelitev priznanj Spins. Nikoli ga nisem videl slabe volje. Vedno je bil nasmejan. Ko smo se družili, se je videlo, kako športni tip je. Kozarca alkohola nisi videl v njegovi roki. Vedno se je pogovarjal s teboj. Nikoli ti ni odvrnil, da nima časa. Vedno, če je le imel možnost, ti je podaril kakšno besedo. Tudi na tekmi, če smo izgubili, ni bilo nobenih težav. Zelo sva se spoštovala. Pogosto sem bil jezen nanj, ker mi je dal toliko zadetkov, a to je nogomet. Včasih sem pa tudi jaz ubranil njemu nemogoče in se je on čudil. Pa mi je potem dal še sam nemogoč zadetek,'' se je zasmejal Primorec, ki je tako leta 2010 pokazal izjemno lojalnost, saj je kot pravi lokalpatriot kljub mikavni ponudbi Maribora ostal na Bonifiki in še naprej branil za Koper.

Ni hotel prelomiti besede s predsednikom Kopra

Ostal je v Kopru. V dobrem in slabem. Foto: Vid Ponikvar ''Dostikrat še pomislil, kaj bi bilo, če bi se takrat odločil drugače. Razmišljam o tem, zakaj nisem šel in da bi morda res moral iti. Takrat sem lovil zadnji vlak v karieri, imel že 35 let. Zahović mi je že pripravil pogodbo, a nisem hotel prelomiti besede s predsednikom Kopra. Takrat sem imel posebno vez z današnjim predsednikom Antejem Gubercem, s katerim se poznava že 30 let. Dal sem mu besedo, da ostanem. Obljubil sem mu. Tega nisem mogel prelomiti. Več mi je pomenila beseda z njegove in moje strani, kot pa da bi šel nekam za denarjem,'' se spominja dogodkov izpred desetletja, ko bi se lahko preselil v Maribor in postal del ''evropskih'' vijolic, a je to možnost zavrnil. ''Ostal sem v Kopru. V dobrem in slabem.''

V prvi ligi je branil na 344 tekmah, veliko večino za Koper, kratek čas pa je branil še za Olimpijo. Ravno v sezoni 2004/05, ko je šlo marsikaj narobe za zmaje. Po Olimpiji se je na kratko odpravil v Nemčijo, nato pa vrnil na Primorsko. V rojstni kraj. Na vratih Kopra je vztrajal do leta 2015, po osvojitvi pokalne lovorike, zadnje do nedavne, osvojene pod taktirko Zorana Zeljkovića v Celju proti Bravu, pa se je poslovil in sklenil kariero.

Govorili so, da so kot muha enodnevnica ...

Rezultati Kopra v tej sezoni ga navdušujejo, nekateri dogodki pa močno spominjajo na leto 2010, ko so kanarčki tudi s pomočjo Hasića postali prvaki. Verjame, da to ni naključje.

Z Aleksandrom Rajčevićem je leta 2010 proslavljal naslov prvaka. "Rajče" lahko s Koprčani letos osvoji kar dvojno krono! Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Takrat smo imeli skromno sezono, ko smo si rešili obstanek šele v zadnjem krogu proti Celju, no, v naslednji sezoni 2009/10 pa smo postali prvaki. Lani je bilo nekaj podobnega, zgodovina se očitno ponavlja. Koper je komaj ostal v prvi ligi, nato pa je Ante s sodelavci sestavil zelo zanimivo ekipo, v kateri je več poudarka za mlade. To se mu obrestuje. Koper ima vse v svojih nogah, da bi osvojil dvojno krono. To bi mu od srca privoščil. Govorili so, da so kot muha enodnevnica, a so vsem kritikom zaprli usta. Zaslužili bi si, da bi jih v ponedeljek spremljale polne tribune na Bonifiki, a dvomim, da bo tako. V tem pogledu je Koper malce specifičen. Bi si pa želel, da bi bilo tako. Saj niso izgubili že celo večnost in igrajo imenitno!''

Bil je v Mariboru in Celju, prihaja tudi v Šiško

Ermin Hasić je v sredo v Celju stiskal pesti za Koper. Foto: Grega Valančič/Sportida Hasić trenutno ni povezan z nogometom. Denar si služi drugje, dela za privatnika in veliko sodeluje z Luko Koper, kjer se srečuje z nekdanjim soigralcem Enesom Handanagićem.

''Vidiva se vsak dan. V preteklosti sem bil v klubu, deloval, nato pa odšel stran. O tem ne bi rad govoril, so mi pa vrata kluba vedno odprta. Bomo videli, kaj bo v prihodnosti. Dejstvo je, da je Koper moj klub, moja prva ljubezen. Dal sem mu 20 let življenja, tako da zvesto obiskujem Bonifiko in navijam zanj. Bil sem na derbiju v Mariboru, pa na pokalu v Celju, zagotovo pridem tudi na tekmo zadnjega kroga v Šiško. ''Takšnih tekem se ne zamuja. Imam zelo dober odnos s predsednikom Gubercem in rad podprem celotno vodstvo ter igralce.''

V nogometu ni vse vedno idealno

Želi jim, da po pokalu osvojijo še prvenstvo. V tem primeru bi spravili v slabo voljo njegovega dolgoletnega tekmeca Tavaresa, ki se tako močno želi posloviti z naslovom prvaka, a ga je Koper spravil v nehvaležen položaj. ''Žal je tako v nogometu. Ni vse vedno idealno. Maribor je imel vse v svojih nogah, a so zakockali točke pri Bravu. Zdaj so oni tisti, ki lovijo, Koper pa brani,'' mu je všeč, da Koper v zaključku sezone odloča sam o svoji usodi.

Maribor si je s porazom na gostovanju pri Bravu pokvaril možnosti za osvojitev naslova. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdaj, ko se bo od nogometa poslovil Tavares, bosta imela dolgoletna nogometaša Kopra in Maribora, ''nesojena'' soigralca, veliko časa, da bi kdaj skupaj obujala spomine. ''Vabim ga, da se kaj oglasi pri meni, če bo kaj hodil na Obalo. Želim mu uspešno nadaljevanje življenja po profesionalni nogometni karieri. Upam, da ima že začrtane smernice, v klubu pa se, kakor spremljam, že razvija drugi, mlajši Marcos Tavares. Tako v klubu ne bodo kar tako pozabili na njega.