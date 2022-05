Po tej sezoni se bo poslovilo kar nekaj starih znancev, zelo izkušenih nogometašev 1. SNL. Že zdaj je jasno, da bodo odšli trije karizmatični kapetani, brez katerih si v zadnjih sezonah nismo mogli zamisliti Maribora, Domžal in Kopra. Kariero bodo sklenili Marcos Tavares, Senijad Ibričić in Ivica Guberac, ki mu je kot edinemu med njimi dana možnost, da si na glavo nadene dvojno krono! "Vajeni smo takšnih tekem, ni pritiska. Uživamo, smo skromni, to je nagrada za dobro delo in vloženi trud," pred finalom pokala sporoča 33-letni Primorec.

Če gre verjeti napovedi izkušenega Koprčana, se nogometašem Brava danes v knežjem mestu ne piše nič dobrega. Ivica Guberac namreč sporoča, kako je ozračje v slačilnici trenutno vodilnega prvoligaškega kluba, ki se mu nasmiha zgodovinska dvojna krona, izjemno.

V koprskem klubu so nared skoraj vsi najboljši nogometaši za finale pokala. Vprašljiv je le nastop Ivice Guberca, ki je prejel močan udarec na zadnji tekmi s Taborom. Foto: Vid Ponikvar

Danes čaka Koprčane pokalna poslastica, varovanci Zorana Zeljkovića pa so v knežje mesto odpotovali z dvema nalogama. Da uživajo na zelenici ter dokažejo, da niso naključno v tej dolgi in naporni sezoni zbrali največ prvoligaških točk, in da navijače, ki jih je iz tekme v tekmo več na Bonifiki pa tudi na gostovanjih kanarčkov − v Celju lahko zato pričakujemo bučno podporo −, spravijo v dobro voljo!

Koprčanom se ponuja pravljični scenarij, saj lahko le leto dni po tem, ko jih je od sramotnega izpada v drugo ligo proti Krki ločilo le nekaj minut, osvojijo obe državni lovoriki!

Očetu svetoval, naj pripelje Zeljkovića

Če ne bi bilo Ivice Guberca, Zoran Zeljković verjetno v tej sezoni ne bi vodil Kopra. Foto: Grega Valančič/Sportida Za noro preobrazbo koprskega kluba je najbolj zaslužen trener Zeljković. Da pa je sploh prišel na Bonifiko, gre v največji meri čestitat prav kapetanu Gubercu. Vse zaradi omenjenega povratnega dvoboja dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. SNL, ko je Krka pod vodstvom Zeljkovića spravljala primorske favorite v hude težave.

"Res je, zgodilo se je na povratni tekmi s Krko. Zoran mi je bil takoj všeč. Na tisti tekmi nisem igral. Spremljal sem jo s klopi in poslušal njegovo vodenje Krke. V uho mi je padlo nekaj stvari, hitro me je prepričal. Očetu sem svetoval, naj ga pripelje za novega trenerja. Na srečo je upošteval moje mnenje. Sem pa povprašal za mnenje o Zoranu še ogromno nogometašev. Tudi Josipa Iličića. Zanimalo me je namreč, kakšna je njegova osebnost. Zanimale so me še njegove človeške plati. Kot trener sem vedel, da je dober. Prejemal je le pohvale. Zoran se je resnično izkazal za super rešitev," je navdušen nad 42-letnim trenerjem, ki je še pred letom dni deloval v drugoligaškem okolju, zdaj pa mu vsi stanovski kolegi v 1. SNL gledajo v hrbet.

Noro, kot da ima že ogromno izkušenj

Trener Kopra slovi po mirnosti in sprotnem odpravljanju napak. Foto: Vid Ponikvar Kakšen pa je resnično Zoran Zeljković kot človek? Kot trener deluje na tekmah ob svoji klopi zelo hladnokrvno in mirno. Je takšen tudi v slačilnici?

"Lepo ste ga opisali. Takšen tudi je. Hladnokrven in miren. Tudi ko je določen pritisk, nam igralcem ne daje občutka, da se moramo s čim obremenjevati. Stvari skuša čim prej pomiriti. Veliko pozornost posvečamo analizi, ogromno poudarka je na naših napakah. Na stvareh, ki smo jih delali narobe. Nočemo jih ponavljati in jih tudi ne. To je tudi ključ našega uspeha v tej sezoni. Vodi nas, kot da ni prvič v karieri trener prvoligaške ekipe, ampak da je za njim že ogromno izkušenj. Noro. Neizmerno sem vesel, da je z nami."

Kmalu kar na treh frontah

V prihodnji sezoni bosta tesno sodelovala, saj se Ivica seli v drugačne vode. Pri 33 letih bo sklenil igralsko kariero in postal pomočnik športnega direktorja Oliverja Bogatinova. Da ima dober šesti čut pri iskanju okrepitev za Koper, je dokazal že večkrat. Ne nazadnje tudi lansko poletje, ko je očetu Anteju Gubercu, predsedniku Kopra, srčno svetoval, naj trenerski položaj ponudi Zeljkoviću.

Koprčani so zadnjo lovoriko osvojili leta 2015, ko je tudi takratni kapetan Ivica Guberac dvignil v zrak superpokal. Foto: Vid Ponikvar

"Upam, da bomo prihodnjo sezono, ko želim vse skupaj nadgraditi, še boljši. Verjamem, da smo lahko," čuti kapetan Kopra, da bi lahko primorski klub pod vodstvom 42-letnega Ljubljančana napredoval iz sezone v sezono. V prihodnji bo to še toliko bolj potrebno, saj bodo kanarčki igrali na treh frontah, tudi v Evropi.

Brez večjega slavja, saj prihajajo Radomlje

Kapetan Kopra zelo spoštuje Radomlje, naslednjega tekmeca kanarčkov v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida Danes lahko osvojijo prvo lovoriko. V finalu pokala se bodo pomerili z neugodnim Bravom, katerega so v tej sezoni v prvenstvu premagali le enkrat (na treh tekmah), pri njem pa bodo še gostovali v zadnjem krogu. V koprskem klubu so zelo motivirani, želijo uspešno zaključiti pokalno zgodbo, nato pa se osredotočiti še na največjo nagrado, državni naslov.

Pretiranih težav z zdravjem pred odločilnim pokalnim spopadom nimajo, za nastop je vprašljiv le kapetan Ivica Guberac, saj je na zadnji tekmi (1:0 proti Taboru) prejel močan udarec v gleženj. In ravno Guberac bi lahko po tekmi dočakal to veliko čast, in kot prvi povzdignil nov pokal, namenjen pokalnemu zmagovalcu.

Kateri kapetan bo danes povzdignil pokal? Martin Kramarič ali Ivica Guberac? Foto: Grega Valančič/Sportida

Bi si Koprčani v primeru današnje zmage v Celju privoščili veliko slavje? ''Ne, ker vemo, da nas že v ponedeljek čaka zelo zahtevna tekma. Radomlje izjemno spoštujemo, vemo, da bo vse prej kot lahko. Radomlje se hočejo nadigrati z vsako ekipo. Zagotovili so si že obstanek, igrajo dobro. Ko sem jih spremljal in 'skavtiral', so me pozitivno presenetile. Igrajo všečno, napadalno. To bo res težka tekma,'' opozarja, da si ob morebitni zmagi v finalu pokala ne smejo privoščiti daljšega slavja, ampak varčevati z močmi in energijo za Radomljane.

"Če kalkuliraš, si hitro kaznovan"

Koprčane čaka danes obračun za pokalno lovoriko z Bravom, mladim ljubljanskim klubom. Foto: Grega Valančič/Sportida O preračunljivosti, dogovorom z Bravom, da "vam pokal, nam prvenstvo", saj bo Koper v zadnjem krogu prvenstva lovil pomembne točke za naslov ravno v Spodnji Šiški, noče niti slišati. "Ne, kje pa. V nogometu ni kalkulacij. Vsako tekmo je treba iti na zmago. Če kalkuliraš, si hitro kaznovan. To se je v nogometu zgodilo že neštetokrat," zagotavlja koprski kapetan, da bo Koper igral vsako tekmo na polno.

Njegova odločitev o slovesu je dokončna. Si ne bi premislil niti v primeru dvojne krone in mikavnega žreba v evropskih tekmovanjih? "Ne. Niti dneva več si ne bi mogel zamisliti. Ko se za nekaj odločim, trdno ostajam pri tem. Svoje sem dal. Vem, da lahko dajem ekipi tudi izven igrišča. Fantje so zreli, prihodnjo sezono bodo še leto dni starejši. Tako sem se odločil in tako bo. Konec je," ga ne more nihče več prepričati, da bi si premislil in še nosil nogometne čevlje ter pomagal zvezni vrsti Kopra.

"Nikoli ne bom delal v škodo kluba"

Koprčani so trikrat osvojili pokalno lovoriko, nazadnje leta 2015. Foto: Vid Ponikvar S tem ko ne bo več dejaven na treningih, bo imel več časa za sodelovanje z očetom Antejem Gubercem, predsednikom Kopra, ki ostaja na čelu kluba.

"On je alfa in omega našega kluba. Komaj čakam, da skupaj vodiva klub. Zdaj bova imela na razpolago več časa za debate. S tem se kot igralec nisem mogel prav dosti ubadati, zdaj pa bo očetu lažje, saj mu bom priskočil na pomoč. Ve, da mu želim dobro, da želim vse najboljše klubu. Tako me bo vedno imel poleg sebe in ne bom nikoli delal v škodo kluba. Klubu želim le dobro, tako kot našemu mestu. Da nadgradimo klub. Imam že določene ideje o spremembah, pa tudi željo in voljo, zato komaj čakam, da nastopim v novi vlogi,'' mu ne manjka motivacije tudi pri prihodnji poslovni odločitvi.

Po koncu sezone bo Ivica Guberac postal pomočnik športnemu direktorju Oliverju Bogatinovu, ki je leta 2010 sodeloval (na sliki skrajno levo) pri za zdaj edinem državnem naslovu Kopra. Kaj lahko pa se zgodi, da bodo kanarčki najboljši v državi tudi letos! Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pred tem bi lahko kot kapetan povzdignil še dve lovoriki. Tisto za pokal in tisto za prvenstvo. To bi bilo pravljično slovo Koprčana, ki komaj čaka na začetek nove poslovne poti. ''Oliverja Bogatinova neizmerno cenim kot nogometnega delavca. Vesel sem, da ga imamo v svojem klubu. Veselim se njegovih nasvetov, dela. Komaj čakam, da začnem novo pot, in verjamem, da bo zelo uspešna,'' ga spremlja dober občutek. Tako je bilo tudi lani, ko je imel idejo, da bi bil najbolj primeren trener Kopra Zeljković …