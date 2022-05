Dejan Grabić in Zoran Zeljković sta dolgoletna prijatelja. Druži ju marsikaj, nenazadnje sta bila soigralca pri treh klubih, tudi v tujini, kot trenerja pa nista še nikoli osvojila pokalne lovorike. Sta jo pa že kot soigralca. In to kar dvakrat zapored! Dogajalo se je pred poldrugim desetletjem, ko sta združila moči v zlatem obdobju Interblocka. Takrat sta, kdo bi si mislil, zavila v črno tudi Koper, zdajšnji klub, pri katerem s trenerskim delom v tej sezoni navdušuje Zeljković!

Danes se bosta 41-letni Dejan Grabić in leto dni starejši Zoran Zeljković potegovala za prvo lovoriko, odkar se v članskem nogometu ukvarjata s trenerskim poslom. Dobro, Grabić, dolgoletni strateg Brava, je s Šiškarji že osvajal nižje lige, bil je tudi najboljši v drugi ligi, kar Zeljkoviću svojčas ni uspelo s Krko. Imata pa danes priložnost, da svoje varovance popeljeta do pokalne lovorike, daleč najodmevnejšega uspeha, pri čemer velja poudariti, da bi lahko Zeljković poldrugi teden pozneje pričakal še večjo nagrado, naslov državnega prvaka!

Grabić in Zeljković leta 2009 v slabo voljo spravila Koprčane

Zoran Zeljković in Dejan Grabić sta pred skoraj poldrugim desetletjem z Interblockom osvajala lovorike in nastopala tudi v Evropi. Pri ljubljanskem klubu sta sodelovala tudi z Igorjem Lazićem in Amerom Jukanom (oba na fotografiji). Foto: Vid Ponikvar Kar zadeva pokal, bo danes na stadionu Z'dežele potekal trenerski spopad dveh znancev, ki se odlično poznata, o tem, kako neugodnega tekmeca predstavljata drug drugemu, pa veliko povedo medsebojni rezultati Brava in Kopra v tej sezoni. Izkupiček je enakovreden. Vsak je v prvenstvu zmagal enkrat, ena tekma pa se je razpletla brez zmagovalca. Današnja v Celju se ne bo mogla, saj se bo tako ali drugače našel nov pokalni zmagovalec. Morda bo znan šele v poznih večernih urah, po izvajanju kazenskih strelov. Glede na to, kako dobro se poznata dolgoletna prijatelja, to ne bi bilo prav nič presenetljivo.

Bravo torej ni bil še nikoli pokalni zmagovalec. Danes bo sploh prvič zaigral v finalu. Koper ima bogatejšo tradicijo. Pokal je v Sloveniji osvojil že trikrat, enkrat pa je bil neuspešen v finalu. Edino razočaranje v sklepnem dejanju pokalnega tekmovanja je doživel leta 2009, ko je v Ljudskem vrtu ostal praznih rok proti Interblocku (1:2). Takratni finale se je igral v Mariboru, sodil je Darko Čeferin, zanimivo pa je, da sta takrat z ljubljanskim moštvom družno premagala kanarčke tako Grabić kot tudi Zeljković.

Zoran Zeljković Dejan Grabić sta skupaj okušala legionarski kruh na Cipru pri prvoligašu APOP Kinyras Pegias. Foto: Guliverimage

Bila sta soigralca, oba člana udarne enajsterice. Kot nogometaša pa nista sodelovala le pri Interblocku, ampak tudi v Domžalah in na Cipru (APOP), tako da ju spremlja dolga skupna pot. Danes jo bosta popestrila še s prvim velikim trenerskim obračunom, ko se bo moral eden izmed njiju zadovoljiti brez pokalne lovorike.

Zadnjič do pokalne lovorike pod vodstvom zdajšnjega selektorja Irana

Bogati slovenski poslovnež Joc Pečečnik je z Interblockom osvojil tri lovorike. Dve pokalni in eno superpokalno. Foto: Vid Ponikvar Ko sta leta 2009 osvojila pokal z Interblockom, je bil njun trener Igor Benedejčič. Na tisti tekmi sta v dresu Kopra že igrala zdajšnji kapetan Ivica Guberac, ki se po koncu sezone poslavlja od zelenic in bo postal pomočnik športnega direktorja Oliverja Bogatinova, ter Aleksander Rajčević, ki bo pomemben člen primorske obrambne vrste tudi danes.

Interblock je sicer v svojem zlatem obdobju, ko je mešal štrene favoritom v slovenskem klubskem nogometu s pomočjo kapitala Joca Pečečnika, osvojil dve pokalni lovoriki. Najboljši je bil tudi v sezoni 2007/08, ko je v finalu na celjskem stadionu, ta se je takrat imenoval Arena Petrol, premagal Maribor z 2:1. Oba zadetka je za ljubljanski klub dosegel Ermin Raković, sodil pa je Damir Skomina. Tudi takrat sta Zeljković in Grabić sodelovala v zmagoviti zasedbi od prve minute, njun trener pa je bil Hrvat Dragan Skočić, ki bo letos na svetovnem prvenstvu v Katarju vodil izbrano vrsto Irana.

Interblock je pod vodstvom Dragana Skočića (na levi) in s pomočjo Dejana Grabića (četrti z leve) in Zorana Zeljkovića (sedmi z leve) leta 2008 osvojil tudi slovenski superpokal. Foto: Vid Ponikvar

Pred strategoma Brava in Kopra je torej prav poseben večer, saj bo eden izmed njiju dopolnil zbirko ter občutil slast zmage v finalu pokalnega tekmovanja tudi kot trener. Kot igralca sta Grabić in Zeljković že vajena osvajanja pokalov. Osvojila sta jih več, Grabića pa na knežje mesto, kjer bo danes naskakoval zgodovinsko lovoriko z Bravom, vežejo prav prijetni spomini.

Prijetni spomini Grabića na Celje

Dejan Grabić bo danes naskakoval lovoriko v mestu, kjer se je pred dvema desetletjema veselil pokalne lovorike v dresu Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred dvema desetletjema je namreč osvojil pokal z Olimpijo. Še v družbi njegovega velikega vzornika Roberta Prosinečkega, ki je na Skalni kleti z evrogolom odprl pot do lovorike (v Celju je bilo 2:2, pred tem pa za Bežigradom 1:1) in velikega slavja zmajev. To je bila zadnja lovorika zeleno-belih v nekdanji klubski preobleki, ki je neslavno propadla leta 2005.

Deset let pozneje, ko je prvi mož zmajev postal Milan Mandarić, je Olimpija ponovno začela posegati po trofejah. Zadnjo je osvojila prav lani v Kopru, ko je v finalu pokala premagala Celje. Danes bo znan njen naslednik. Možnosti sta le dve. Bravo ali Koper. Dvoboj se bo začel ob 20.30.