Obetajo se velike spremembe

Danes se bosta v Celju za pokalno nogometno lovoriko pomerila Koper in Bravo. To bo sklepno dejanje najbolj okrnjene izvedbe pokalnega tekmovanja, kar jo je bilo moč kadarkoli spremljati v Sloveniji. V celotni pokalni sezoni bo namreč odigranih zgolj 11 tekem, kar je z naskokom najmanj v zgodovini. Že čez nekaj mesecev sledijo ogromne spremembe. S prihodom nove sezone bo pokal ponudil povsem drugačno podobo, prepolno tekem in številnih mikavnih izzivov za nižjeligaše.

Pokalna sezona 2021/22 bo romala v zgodovino po marsičem. Bravo, njegova članska zasedba nastopa v slovenskem nogometnem okolju šele slabo desetletje, bi lahko prvič v klubski zgodovini osvojil lovoriko, Koper se bo potegoval za četrto pokalno lovoriko, ki bi mu predstavljala izjemno popotnico za naskakovanje zgodovinske dvojne krone, ljubitelji tekmovanja, pregovorno znanega po številnih presenečenjih, v katerih jo nižjeligaši radi zagodejo favoritom, pa so spremljali nenavadno sezono, v kateri so pogrešali "avtsajderje".

Sezona, v kateri bo odigranih zgolj 11 tekem!

V prejšnji sezoni je pokal osvojila Olimpija. Za naslov je morala odpraviti štiri tekmece (Brežice, Nafta, Domžale in Celje). Foto: Grega Valančič/Sportida Epidemija koronavirusa nagaja športnim delavcem vse od leta 2020. Kratko so potegnili zlasti prireditelji tekmovanj. Zato je Nogometna zveza Slovenije (NZS) v obdobju pomanjkanja igralnih terminov, zlasti za kvalifikacijske dvoboje na ravni Medobčinskih nogometnih zvez (MNZ), sprejela nepriljubljeno odločitev in se v želji po racionalizaciji odločila, da bo v pokalni sezoni 2021/22 nastopilo le 12 ekip. Deset prvoligašev ter dva najboljša drugoligaša. Tako se je v boj za lovoriko, ki prinaša tudi evropsko vozovnico, podalo zgolj ducat udeležencev. Največ uspeha sta dosegla Koper in Bravo, oba preskočila tri ovire, zvečer pa bosta neposredno odločila o zmagovalcu.

To bo zadnja, komaj 11. pokalna tekma v tej sezoni. Tako malo jih v obdobju državne samostojnosti na sončni strani Alp še ni bilo. Ker je nastopilo tako malo ekip (štiri najboljše, ki so zastopale Slovenijo v Evropi, so se pridružile šele v 2. krogu), v izločilnem delu pa je bila vedno odigrana le ena tekma, ljubitelji pokala niso mogli priti na svoj račun. Izostale so senzacije, pogosto atraktivna gostovanja ''velikanov'' pri nižjeligaških klubih.

Leta 2020 se je na Brdu pri Kranju pokalne lovorike veselila Mura, ki pa je nato v naslednji sezoni nepričakovano pokleknila že na prvi stopnički, ko je v Zavrču ostala praznih rok proti ptujski Dravi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanimivo je, da so brez finala ostali vsi štirje slovenski udeleženci evropskih tekmovanj. Največji, to so Maribor, Olimpija in Mura, so se spotaknili že ob uvodni stopnički, Domžale pa so v polfinalu zapravile izjemno prednost proti Bravu in se poslovile od zadnje možnosti za Evropo.

Ko se bodo pridružili še "Evropejci", jih bo še 32

Koprčani so v četrtfinalu pokala v gosteh ugnali Olimpijo. Foto: Nik Moder/Sportida V prihodnji sezoni bo bistveno drugače. Krovna zveza je sprejela načrt o reorganizaciji pokalnega tekmovanja, v katerem bo zelo pestro. Že v prvem krogu bo zaigralo kar 120 klubov, med njimi tudi šest prvoligašev. Ravno tistih, ki si ne bodo zagotovili nastopa v Evropi. Za zdaj sta si ga le Koper in Maribor, za preostali vozovnici pa kandidirajo Olimpija, Mura in Bravo.

Štirje slovenski predstavniki v Evropi se bodo prihodnjo sezono pridružili pokalnemu tekmovanju v drugem krogu, ko bo v igri za naslov še 64 klubov. V začetnem delu tekmovanja, v predkrogu in uvodnih dveh krogih, bodo tekmovanja izvedena po regionalnem ključu, znotraj posamezne MNZ, zato gostovanja ne bodo preveč oddaljena. No, od tretjega kroga dalje, ko bo v igri za lovoriko še 32 klubov, pa bo bistveno drugače.

Bravo je v polfinalu po izjemnem preobratu, ko je zmagal s 3:2 po zaostanku z 0:2, izločil Domžale. Foto: Grega Valančič/Sportida

NZS se je za omenjene spremembe odločila v želji po večji popularizaciji nogometa. Tudi v krajih, kjer se ne igra nogomet najvišje ravni. Tako bo moral prvak, če bo prvoligaš, v prihodnji sezoni za pokalni naslov odigrati najmanj šest tekem. V primeru, če ne bo igral v Evropi, pa celo sedem. To pa je neprimerljivo več od tega, kar sta morala v tej sezoni v pokalu prestati finalista Koper in Bravo, ki sta do danes odigrala le tri tekme. Obetajo se torej velike spremembe, ki bodo zagotovo ponudile slovenskemu klubskemu nogometu bolj pestro podobo.

Vsi zmagovalci slovenskega nogometnega pokala: