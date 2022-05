Milanu Mandariću se nasmiha nenavaden podvig

Ne le Bravo in Koper, v sredo se bosta v Celju v finalu slovenskega pokalnega nogometnega tekmovanja za lovoriko udarile tudi nogometašice. V finale sta se uvrstili Olimpija in Ljubljana, to pa pomeni, da bi lahko Milan Mandarić poskrbel za redko viden podvig. Lani je pozdravil pokalni naslov kot prvi mož ''moške'' Olimpije, letos pa bo navijal za nogometašice ŽNK Olimpija, kluba, katerega predsednik je postal pred nekaj meseci in s katerem ne skriva visokih ciljev.

Milan Mandarić bi lahko v tej sezoni z ŽNK Olimpija osvojil dvojno krono. Foto: Grega Valančič/Sportida Finalistom pokalnega tekmovanja bodo motivacijo pred sredinim finalom dvigovale tudi denarne nagrade. Zmagovalec dvoboja med Koprom in Bravom bo deležen izdatne nagrade, saj bo prejel 80 tisoč evrov, poraženec pa se bo moral zadovoljiti s četrtino omenjene vsote (20 tisoč). Pri dekletih, kjer bosta v finalu v knežjem mestu ob 15.30 obračunali zasedbi celjskih klubov, Olimpije in Ljubljane, bo nagradni fond manjši. Pokalne zmagovalke bodo bogatejše za 10 tisoč, poraženke pa bodo prejele 2.500 evrov.

Razplet ljubljanskega spopada v ženskem finalu bo z zanimanjem spremljal Milan Mandarić. Predsednik ŽNK Olimpije se lahko zapiše v zgodovino z nevsakdanjim dosežkom, saj je lani osvojil pokalni naslov z NK Olimpija (moško zasedbo), letos pa bi lahko postal najboljši v pokalu pri dekletih. Ker mu gre odlično tudi v prvenstvu, kjer z ŽNK Nona Pomurje Beltinci bije izjemno izenačen boj za prvaka, bi se lahko ob najbolj ugodnem scenariju veselil celo dvojne krone.

Novinarska konferenca pred finalom pokala je potekala v ljubljanski Pivnici Union. Foto: Grega Valančič/Sportida

V prvenstvu je zelo izenačeno, oba kluba sta v 19 krogih nanizala 18 zmag, enkrat pa izgubila (drug proti drugemu). Olimpija ima malenkost boljšo razliko v zadetkih (+161), Pomurke pa so pri +155, kar priča o izraziti premoči vodilnega dvojca. Ljubljana, drugi finalist ženskega pokala, je denimo z velikim zaostankom tretja, zato ne preseneča, da so velike favoritinje za osvojitev naslov nogometaši Olimpije.

Proslavljal tudi s Koprom Milan Mandarić je pred 15 leti s Koprčani proslavljal pokalno lovoriko prav v knežjem mestu. Foto: Vid Ponikvar Zanimivo je, da je bil 83-letni ameriški poslovnež srbskih korenin soudeležen tudi pri drugem koprskem pokalnem uspehu, ko so kanarčki, sredin tekmec Brava v moškem pokalnem finalu, osvojili pokal leta 2007. In to ravno v knežjem mestu, ki bo prizorišče tudi sredinih tekem. Takrat je Milan Mandarić postal postal vlagatelj in prvi mož koprskega kluba. Želel je zaslužiti tudi v turizmu in infrastrukturi. Začelo se je spodbudno, Koper je leta 2007 premagal Celje z 2:1, osvojil pokal in tako ubranil naslov iz sezone 2005/06, nato pa se je začelo zapletati. Mandarić je po poldrugem letu razočaran zapustil klub in postal njegov upnik.

Klub ustanovile pred 11 meseci, zdaj že v finalu

Predsednica Ljubljane je Jelka Lenard. Ženski nogometni klub Ljubljana je bil ustanovljen šele lani. Deluje šele 11 mesecev, saj je bil ustanovljen junija 2021, tako da bi bil pokalni naslov enkraten, neponovljiv uspeh.

Trenerka Urška Žganec (levo) in nogometašica ŽNK Ljubljana Nika Pintarič (desno). Foto: Grega Valančič/Sportida

''Ker smo bile (bivše) nogometašice nezadovoljne s stanjem v ženskem nogometu, predvsem na področju klubskega delovanja, smo si drznile same ustvariti tisto, kar smo si kot igralke vedno želele in pogrešale. Zato v klubu stremimo k enakopravnosti, sodelovanju, povezovanju in transparentnosti. Prizadevamo si za profesionalen in spoštljiv prenos znanja na mlajše generacije, pri tem pa se trudimo nuditi čim boljše pogoje za treniranje in igranje,'' je zapisano pri mladem ljubljanskem klubu, katerega trenerka je Urška Žganec.

"Klub je bil ustanovljen junija lani, tako da je za nas velika nagrada že preboj v finale. Ko se boriš za lovoriko, pa je motivacija še toliko večja," sporoča trenerka Ljubljane.

Trener ŽNK Olimpija Milomir Kondić in kapetanka Manja Rogan se pred finalom spopadata z vlogo favoritov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Veliki favorit ženskega finala je Olimpija, ki se lahko kot edini ženski klub v Sloveniji pohvali s trenerjem z Uefa PRO licenco. ''Verjamem, da so dekleta pripravljena in vedo, kakšen je cilj," sporoča trener Olimpije Milomir Kondić, ki želi ponoviti uspeh z nedavnega srečanja v prvenstvu, ko je vzel mero Ljubljani. S pomočjo Mandarića želijo končati sezono z dvojno krono, nato pa skušati priti čim dlje še v Evropi.

Brezovec ali Guberac?

Kar se tiče moškega finala, ki se bo začel ob 20.30, bosta kot predsednika v častni loži celjskega stadiona sedela predsednika Brava Luka Brezovec in Kopra Ante Guberac.

Luka Brezovec lahko postane prvi predsednik kluba v zgodovini, ki bi proslavljal pokalno lovoriko. Foto: Vid Ponikvar

Slednji dobro ve, kako se osvajajo pokalne lovorike ter igra v Evropi, za prvega pa bi bil to prvi uspeh. Zelo prav pa bi prišla tudi denarna nagrada. V zadnjih letih je še ni bilo tako visoke kot tokrat, ko bo pokalni prvak prejel 80 tisoč evrov!