Mandarić je nazaj, novo sodelovanje z Olimpijo

Milan Mandarić je bil šest let in pol na čelu NK Olimpija. "Dolgo sem delam v moškem nogometu. Prišel je čas za spremembo. Imel sem veliko ponudb, iz Balkana, Slovenije, Italije, Anglije. Zdaj bom delal z damami. Zame je to velika sprememba. Je pa tudi nekaj sorodnosti, saj je tudi ta klub del blagovne znamke Olimpije, Ljubljane. Nisem se še utrudil. Še vedno lahko pomagam," je nagovor novinarjem začel 83-letni srbsko-ameriški poslovnež. Sam v smehu pravu, da bo "direktor ekonomata". Dosedanji predsednik ŽNK Olimpija Boris Snedec je pojasnil, da Mandarić prevzema vlogo predsednika. Snedec in Miloš Milović pa bosta v vlogi podpredsednika, pri čemer Snedec ob Mandariću ostaja zakoniti zastopnik kluba in bo imel večji del izvršilnih funkcij v klubu.

"Moški klubski nogomet je za nas prenizek nivo"

"Direktor ekonomata," je svojo funkcijo v ŽNK Olimpija v šali poimenoval Mandarić. Foto: Grega Valančič/Sportida "To je bil moj osebni projekt, da bi sodelovala. Tukaj bova naredila veliko zgodbo. To je projekt Evrope," je z velikimi besedami novo sodelovanje označil Snedec. "Tako kot on smo tudi mi usmerjeni samo na vrh. Nas povprečnost ne zanima. Imamo devet reprezentantk, imamo dva naslova državnih prvakinj, osvojen pokalni naslov. Smo edini ženski klub v Sloveniji, ki ga vodi trener z Uefa pro licenco. Delamo na tem, da naš klub ne išče vzora v moškem slovenskem klubskem nogometu, ker nam je to prenizek nivo. Ker želimo več. In za to potrebujemo človeka, kot je gospod Mandarić. Ki je v Evropi in svetu znan kot pravi nogometni poznavalec. Počaščeni smo, da se nam je pridružil. In zato smo na skupščini soglasno sprejeli, da postane predsednik našega kluba."

Po 12 krogih aktualne sezone ŽNK Olimpija, ki ga vodi trener Milomir Kondić, zaseda drugo mesto na prvenstveni lestvici. So tri točke za serijskimi prvakinjami ŽNK Nona Pomurje Beltinci. "Moja naloga je, da pomagal Borisu in Milošu in trenerju. Da se okrepimo. Pa so že zdaj uspešni. Razlika je, da doslej nikoli nisem prišel v urejen klub. Ali je bil klub v stečaju ali je bil na dnu lige. Veste, kakšna je bila Olimpija, preden sem prišel. Nisem imel lahkih šest let in pol. Tukaj pa so Boris, trener, Miloš in karakterne mlade punce, ki sem jih že spoznal, že naredili velik uspeh. Prvenstvo so že osvojile dvakrat. Ne prihajam, da bi nekaj rešil, ampak da nekaj dodam. Da zagotovo osvojimo prvenstvo. Da se okrepimo za Evropo."

Trener Kondić, novi predsednik Mandarić in dosedanji predsednik in zdaj podpredsednik Snedec. Foto: Grega Valančič/Sportida

Menjava trenerja? "Čez tri tedne."

"Punce zdaj živijo samo od entuziazma, zagotovo ne živijo od evrov. Tudi njim bom pomagal. Pa da vidimo še, kaj potrebuje trener. Vem, da me boste kritizirali, da menjam trenerje. A zdaj vam za to ni treba skrbeti. Ta trener bo tu še ... Koliko?" je v smehu pogledal proti trenerju in podpredsedniku. "Tri tedne," se je zasmejalo Snedcu. "Tri tedne, ja. Šalim se. Tako sem rekel zjutraj. Malo šale. Ne odpuščam trenerjev, če so dobri. Samo ko ne morem drugače popraviti stanja. Vedno sem si želel samo, da bi bili prvi. Ko sem ga odpustil, je bil vedno napredek. No, nekateri od vas, moji dobri prijatelji, so to izkoristiti za napačne podatke. A o tem ne bom več razmišljal. Zdaj bom le pomagal nečemu, kar že deluje. Poskrbeli bomo samo, da bo tako še naprej. In da se naredi še večji napredek."