Lokostrelca Žana Pintarič in Malavašič peta v Madridu

Deveti mesti so osvojili Tim Jevšnik posamično in moška ekipa s sestavljenim lokom, tekmovali so Aljaž Matija Brenk, Tim Jevšnik in Staš Modic.

Žana Pintarič in Den Habjan Malavašič sta v prvem delu premagala mešano ekipo Nizozemske in v osmini finala mešano ekipo Japonske. V četrtfinalu sta streljala proti Tajvanu. Prišli so do izenačenega rezultata 4:4, v izločitvenih strelih pa sta Slovenca izgubila dvoboj s 17:18. Zaradi dobrega rezultata sta zaključila na končnem petem mestu.

Tim Jevšnik se je med člani s sestavljenim lokom po kvalifikacijah uvrstil na tretje mesto z rezultatom 714 (66 10+X, 37 X). Zaporedoma je zmagal dva dvoboja, v osmini finala pa je po izločilnem strelu izgubil proti Francoisu Duboisu iz Francije. Na koncu se je uvrstil na 9. mesto.

Tudi Aljaž Matija Brenk, Tim Jevšnik in Staš Modic so se ekipno uvrstili na 9. mesto. V osmini finala jih je premagala ekipa Francije.

Ženska ekipa z ukrivljenim lokom, Urška Čavič, Žana Pintarič, Ana Umer je bila 17. To mesto mesto je osvojila tudi moška ekipa z ukrivljenim lokom (Den Habjan Malavašič, Sergej Podkrajšek, Žiga Ravnikar), ter tudi Den Habjan Malavašič in Žiga Ravnikar posamično. Urška Čavič, Žana Pintarič, Ana Umer so posamično zasedle 33. mesto, Sergej Podkrajšek pa 78.