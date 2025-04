Slovenska lokostrelca bronasta v novi olimpijski disciplini

Proti italijanskima tekmecema Eliso Roner in Micheom Godanom, ki sta v kvalifikacijah končala na tretjem mestu, sta Toja Ellison in Tim Jevšnik v malem finalu vseskozi držala prednost in na koncu zmagala s 155:151, so zapisali pri Lokostrelski zvezi Slovenije.

Na poti do finala sta sicer premagala ekipo Portorika v osmini finala in Mehike v četrtfinalu. V polfinalu je bila premočna Indija.

Bron sta Slovenca osvojila v kategoriji mešanih ekip v sestavljenem loku. Ravno ta teden je Mednarodna lokostrelska zveza skupaj z Mednarodnim olimpijskim komitejem naznanila, da bo tekmovanje v tej disciplini dodano v program OI v mestu angelov 2028.