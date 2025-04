Skupno bo v vodnih športih - tu gre še za umetnostno plavanje, vaterpolo, skoke v vodo in daljinsko plavanje - na voljo kar 55 kompletov kolajn, več kot v katerem koli drugem športu.

"Današnja odločitev je dokaz nadaljnjega razvoja plavanja na olimpijskih igrah," je sredino odločitev Moka pospremil predsednik svetovne zveze Husain Al Musalam.

"Vključitev teh šestih novih disciplin izboljša ravnovesje programa in dodaja več priložnosti za športnike, da pokažejo svoje sposobnosti na največjem odru na svetu."

Gre za dolgo pričakovano odločitev, o kateri se v plavalnih krogih govori že dve desetletji. Veliko je bilo nerazumevanja med plavalci, ko je Mok v program iger dodal disciplini 1500 m prosto za ženske in 800 m prosto za moške, saj so sprinterske discipline mnogo bolj atraktivne.

Skupno bodo imeli plavalci na voljo kar 41 končnih odločitev, v Parizu je bilo teh 35. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Veliki zagovorniki 50-metrskih disciplin so bili tudi v slovenskem taboru, saj so kolajne na največjih prvenstvih na 50 m prsno osvajali Damir Dugonjić, Emil Tahirović, Matjaž Markič in nazadnje Peter John Stevens, ki so bili na 100-metrski razdalji manj konkurenčni.

Plavanje je eden od le štirih športov, ki na OI sodelujejo vse od prvih olimpijskih bojev leta 1896. Preostali trije so še atletika, športna gimnastika in sabljanje.

Pri Moku so še sporočili, da bo število športnic (5333), ki bodo nastopile v Los Angelesu prvič v zgodovini preseglo število športnikov (5167). Temu botruje odločitev Moka, da bo na OI 2028 namesto dosedanjih 12 reprezentanc nastopilo 16 ženskih nogometnih ekip, moški turnir pa se bo skrčil s 16 moštev na 12.

Mok je dodal nove ženske kategorije tudi v boksu in razširil število vaterpolskih ekip, potrdil pa je tudi nove mešane ekipe v golfu, gimnastiki in namiznem tenisu ter atletiki.