Na olimpijskih igrah več ženskih kot moških ekip v nogometu

MOK je kot razlog za povečanje števila ženskih ekip navedel porast zanimanja za ženski nogomet v ZDA. "Želeli smo narediti nekaj, kar bo pokazalo to rast. Zanimanje za ženski nogomet v ZDA je izjemno," je dejal športni direktor MOK Kit McConnell na novinarski konferenci. Poudaril je, da je do spremembe prišlo po dogovoru z organizatorji olimpijskih iger in Mednarodno nogometno zvezo.

ZDA bodo gostitelj svetovnega moškega prvenstva 2026 in ženskega mundiala 2031. Američanke so osvojile pet zlatih medalj v ženskem nogometu na OI.