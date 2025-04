Potem ko so najprej v gosteh odpravile Grčijo, nato pa doma še Irsko in Turčijo, so slednjo ugnale še v gosteh. Prav tako so na četrti medsebojni tekmi še četrtič premagale tudi Turkinje ter imajo na lestvici polnih 12 točk, Turčija je ostala pri treh.

V osmi minuti so Turkinje zahtevale enajstmetrovko, ko je žoga v komolec v kazenskem prostoru zadela Saro Agrež, a so jo Slovenke srečno odnesle. Domačinke so v tem delu igre pokazale boljšo predstavo kot pred dnevi v Ljubljani, ko so jih Kolmanove igralke nadigrale. Vendarle pa so imele prav gostje v 25. minuti prvo lepšo priložnost, pritiskale tudi v naslednjih minutah, a jim tega pritiska ni uspelo unovčiti, po drugi strani pa tudi domačinkam niso dovolile praktično ničesar, tako da sta ekipi šli na glavni odmor ob začetnem izidu.

V 57. minuti je bila Lara Prašnikar blizu svojemu 48. golu na 84. tekmi v dresu reprezentance, ko je močno sprožila z roba kazenskega prostora in zadela prečko. Štiri minute pozneje pa so Slovenke povedle, ko je po visoki podaji v kazenski prostor iz bližine z glavo zadela Zara Kramžar. Ta je tako zadela še na četrti tekmi te izvedbe lige narodov. Pozneje so gostje brez težav nadzorovale potek tekme, domačinkam niso dopustile praktično niti ene nevarnejše priložnosti.

Skupina B2:



Turčija : Slovenija 0:1 (0:0)

20.30 Irska - Grčija



Lestvica:

1. Slovenija 12 točk

2. Irska 6

3. Turčija 3

4. Grčija 0