Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na peti tekmi lige B lige narodov premagala Grčijo z 2:0 (1:0). Slovenske nogometašice so dosegle peto zmago in krog pred koncem še naprej ostajajo stoodstotne. Izbranke Saše Kolmana se bodo v torek v gosteh pomerile še z Irkami. Za Slovenijo je v prvem polčasu zadela Zara Kramžar (24. minuta), v drugem polčasu je zmago potrdila Lara Prašnikar (50.).

Slovenke so v skupini 2 lige B lige narodov s štirimi zmagami dvoboj proti Grčiji pričakale s popolnim izkupičkom in si že pred tekmo v Šiški zagotovile najmanj drugo mesto v skupini, Grkinje so na drugi strani po štirih tekmah s štirimi porazi ostale brez točke.

Slovenija : Grčija 2:0 (1:0) * Stadion Žak Šiška, sodnice: Molnar, Kulcsar in Bizderi (vse Madžarska).

* Strelki: 1:0 Kramžar (24.), 2:0 Prašnikar (50.).

* Slovenija: Meršnik, Eržen, Čonč, Agrež, Križaj (od 68. Zver), Prašnikar (od 93. Kastelec), Makovec, Korošec, Kramžar (od 78. Janež), Kolbl, Sternad (od 68. Kajzba).

* Grčija: Petaloti, Pavlapolu, Gkacu (od 46. Halacogiani), Gkuni (od 61. Koskeridu), Gianaka (od 61. Paterna), Saich, Moraitu, Sarri, Mitku (od 75. Bruksair), Papateodoru, Konguli (od 75. Hatzinikolau).

* Rumeni kartoni: Gkacu, Sarri, Mitku, Paterna.

* Rdeči karton: /.

Varovanke selektorja Kolmana so niz začele z gostujočo zmago v Grčiji (2:1), nato so bile boljše še od Irk (4:0) in dvakrat od Turkinj (3:0 in 1:0).

Slovenke so z današnjo zmago naredile velik korak k neposrednemu napredovanju. Zadnji dvoboj na Irskem bi lahko posledično izgubile tudi s tremi goli razlike in ohranile boljši medsebojni izkupiček, ki šteje v primeru izenačenja po točkah.

Prvo mesto v skupini po šestih tekmah ob koncu tekmovanja pomeni selitev v najvišji rang in boljše izhodišče za kvalifikacije za svetovno prvenstvo, medtem ko drugouvrščeno zasedbo čakata dodatna obračuna za napredovanje s tretjeuvrščeno zasedbo ene izmed skupin iz lige A.

Na lestvici skupine 2 so zdaj Slovenke po peti zmagi pred zadnjim krogom skupinskega dela na vrhu s 15 točkami. Sledita Irska z 12 točkami in Turčija s tremi, slednji sta današnji dvoboj začeli ob 19. uri, Irska pa je slavila z 2:1. Grčija je na dnu lestvice brez točk.

Grkinje so premagale z 2:0. Foto: Aleš Fevžer

V čisto začetnih minutah so danes Grkinje pokazale nekaj napadalne volje, a so Slovenke precej hitro prevzele pobudo nad igro in nadzorovale posest. Prvo priložnost so sicer v 15. minuti imele Grkinje, od daleč je poskušala Veatriki Sarri, a naravnost v naročje slovenski vratarki Zali Meršnik.

V 22. so prvič resneje zapretile tudi Slovenke, po manjši zmedi v grškem kazenskem prostoru po kotu je Sara Makovec zadela vratnico, zatem je žogo v prečko poslala še Maja Sternad, a bila tako ali tako v nedovoljenem položaju.

Le dve minuti zatem so bile Slovenke znova nevarne po kotu, tokrat z leve strani. Po predložku Makovec je Lara Prašnikar sijajno s petko žogo podaljšala pred grški gol, kjer je bila za vodstvo najbolj spretna Zara Kramžar.

V 38. je Makovec poskušala še z roba kazenskega prostora, a se je tokrat izkazala grška vratarka Fafailia Petaloti.

Zadnji dvoboj na Irskem bi lahko posledično izgubile tudi s tremi goli razlike in ohranile boljši medsebojni izkupiček, ki šteje v primeru izenačenja po točkah. Foto: Aleš Fevžer

Po glavnem odmoru je v 48. minuti Izabela Križaj prva poskusila, a mimo. Tik zatem pa so Slovenke podvojile prednost, akcijo je po podaji Sternad za 2:0 zaključila Prašnikar in dosegla četrti gol na petih tekmah v tej izvedbi.

Do konca dvoboja je sledilo še nekaj nenevarnih strelov Grkinj, mimo so zleteli poskusi Sarri, Marie Paterna in Ioane Papateodoru.

V sodnikovem dodatku je še Petaloti posredovala ob napadu Nine Kajzba, tako da so Slovenke precej varno zadržale nove tri točke.