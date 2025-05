Avstralija je ena najboljših ženskih ekip na svetu, na zadnjem svetovnem prvenstvu se je prebila do polfinala. Kot so zapisali pri NZS, dvoboja predstavljata vrhunski izziv za slovensko izbrano vrsto, obenem gre za izjemno priložnost za nabiranje dragocenih izkušenj in soočenje z vrhunsko konkurenco v svetovnem ženskem nogometu.

"To je priložnost, ki se zgodi lahko samo enkrat v življenju. Navdušeni smo, komaj čakamo, da se pomerimo z reprezentanco, ki je bila na prejšnjem svetovnem prvenstvu v polfinalu - govorimo torej o eni najboljših ekip na svetu. To bo za nas izjemna izkušnja, kjer bomo predvidoma igrali pred polnim stadionom in poskušali čim bolj drago prodati svojo kožo. Zame osebno bo to tudi posebna čast, saj sem v Avstraliji preživel pet čudovitih let. Ti dve tekmi bosta zato polni emocij," je za NZS dejal selektor Saša Kolman.