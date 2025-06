Poraz Slovenk, a številne priložnosti proti veliki Avstraliji

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Perthu z 0:3 izgubila prvo od dveh prijateljskih tekem proti eni najboljših reprezentant na svetu Avstraliji. Pod zadetke so se podpisale Emily Gielnik v tretji, Holly McNamara v 86. in Hayley Raso v 87. minuti. Drugi dvoboj med Avstralkami in Slovenkami bo v nedeljo.

Slovenke so na doslej najbolj oddaljenem gostovanju v zgodovini reprezentance zaspano začele dvoboj. Potem ko so si skorajda zabile avtogol v drugi minuti, je ob posledičnem kotu Avstralija povedla po zmedi in gneči v osrčju kazenskega prostora. Zadela je Emily Gielnik.

V nadaljevanju so Slovenke vzpostavile ravnotežje in si priigrale nekaj lepih priložnosti. Prečko je v 15. minuti stresla Špela Kolbl, blizu je bila tudi Maja Sternad, medtem ko so strel Zare Kramžar iz obrata Avstralke blokirale, Dominika Čonč pa je od daleč merila naravnost v vratarko Teagan Micah.

Slednja je imela več dela v nadaljevanju. Varovanke selektorja Saše Kolmana bi morale izenačiti v 52. minuti, ko se je Kramžar znašla sama pred vrati, a iz ugodnega položaja streljala zelo slabo oziroma naravnost v domačo vratarko. Z roba kazenskega prostora je nevarno poskusila še Lara Prašnikar.

Nekaj skrbi je Kolmanu in zdravniškemu štabu povzročila tudi poškodba kolena Sare Makovec, ki je morala v 58. minuti v solzah z zelenice v Perthu. Pozneje se je sama pred avstralsko vratarko po napaki obrambe znašla še Nina Kajzba, a bi lahko prišla bližje golu. Strel z desne strani ji je Micah obranila. Blizu sta bili še Zala Kuštrin po strelu iz obrata in Kajzba z levico s strani v sodnikovem dodatku.

Malce pred tem so Avstralke, ki so si tudi same priigrale precej lepih priložnosti, predvsem iz protinapadov, dosegle še dva gola. V 86. minuti je bila z glavo po lepem predložku natančna Holly McNamara, tretjič pa je morala Zala Meršnik po žogo v mrežo minuto kasneje, ko je zadela še rezervistka Hayley Raso.