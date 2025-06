Slovenske nogometašice prvič izgubile, a se vseeno prebile med evropsko elito

Slovenska ženska nogometna reprezentanca se je prebila v elitno ligo lige narodov. Izbranke Saše Kolmana so na odločilni, zadnji tekmi v skupini 2 lige B v Corku sicer izgubile proti Irski z 0:1 (0:1), a imele dovolj veliko prednost v medsebojnih dvobojih za prvo mesto in napredovanje.

Slovenske nogometašice so na Irskem iskale potrditev prvega mesta in neposrednega - prvega - napredovanja v ligo A. Za to bi jim zadostoval že poraz z manj kot štirimi goli, saj so Slovenke doma Irke ugnale s 4:0. To je bila doslej tudi edina zmaga Slovenk na treh medsebojnih obračunih z Irkami, 26. na svetovni lestvici. Slovenke, 38. na omenjeni lestvici, so bile tokrat v podrejeni vlogi in večinoma branile "skupno" prednost ter jo brez posebnih težav tudi obranile.

Irska : Slovenija 1:0 (1:0) Stadion Pairc Ui Chaoimh, sodnice: Bočkova, Pastorekova, Leskova (vse Slovaška).

Strelka: 1:0 Noonan (19.). Irska: Brosnan, Stapleton (od 62. Campbell), Hayes, Patten, McCabe, Murphy, Conolly, D. O'Sullivan, Larkin (od 80. Quinn), Noonan (od 62. Barrett), Carusa (od 80. Sheva). Slovenija: Meršnik, Agrež, Golob, Čonč, Eržen, Prašnikar (od 90+2. Janež), Korošec, Makovec, Kolbl, Kramžar (od 88. Zver), Sternad (od 68. Kajzba). Rumeni kartoni: Patten; Sternad, Makovec, Čonč, Eržen.

Rdeči karton: /.

Za zaslužen preboj v "prvo ligo" in boljše izhodišče za kvalifikacije za svetovno prvenstvo so Slovenke ob zmagi in porazu proti Irkam pred tem še po dvakrat ugnale Grčijo z 2:1 in 2:0 ter Turčijo s 3:0 in 1:0. Irke bodo kot drugouvrščene napredovanje iskale v dodatnih obračunih s tretjeuvrščeno zasedbo ene izmed skupin iz lige A. V ligo C so izpadle Grkinje, za obstanek se bodo borile Turkinje.

Domačinke so odločneje začele, že v drugi minuti je Saoirse Noonan poskrbela za nekaj dela Zale Meršnik, v 19. minuti pa jo je tudi premagala za vodstvo, ko je z glavo zadela s sedmih metrov. Gostiteljice so imele ob tem še kar nekaj priložnosti oziroma strelov, tik pred koncem polčasa pa je Lara Prašnikar po protinapadu prišla do najlepše slovenske priložnosti, a izgubila dvoboj ena na ena z irsko vratarko.

Lara Prašnikar je zapravila najlepšo priložnost za Slovenijo na Irskem. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Uvod drugega polčasa je tudi prinesel nekoliko konkretnejšo igro domačih, a so Slovenke kar dobro preprečevale nevarne akcije, same pa tudi pokazale, da lahko poskrbijo za težave domačih v sicer redkih protinapadih. Pričakovano pa so vendarle gostiteljice veliko bolj gledale proti slovenskim vratom, vendar tudi ko so prišle do zaključka, je bil ta praviloma premalo natančen ali blokiran.

Meršnik je morala znova posredovati v 75. minuti po strelu z leve strani kazenskega prostora, slovenska vratarka pa je bila dobro postavljena tudi v 86. minuti in tako vpisala še eno obrambo po skupno 15 irskih poskusih.

Skupina B2: Irska : Slovenija 1:0 (1:0)

Grčija : Turčija 0:1 (0:1)