Slovenska nogometna reprezentanca na Brdu pri Kranju nadaljuje priprave na petkovo prijateljsko tekmo z Luksemburgom. Selektor Matjaž Kek na današnjem treningu ni mogel računati na najboljša slovenska nogometaša. Kapetan Jan Oblak, ki je pred vrnitvijo v domovino opravljal terapije v Beogradu in odpravljal lažje poškodbe, je današnji dan preživel le v fitnesu, najboljši strelec Benjamin Šeško, ki je v soboto dopolnil 22 let, pa podobno kot včeraj ni vadil. Mladi napadalec Leipziga, ki se v tem prestopnem poletnem roku spogleduje z odmevnim prestopom, je imel težave z bolečinami v kolenu že prejšnji teden na klubskem gostovanju v Braziliji. Treniral ni niti Adam Gnezda Čerin.

Slovenski nogometaši se na idiličnem trenažnem središču na Gorenjskem pripravljajo na prijateljski tekmi z Luksemburgom (v petek v gosteh) ter Bosno in Hercegovino (10. junija v Celju), ki bosta obveljali kot zadnja preizkusa moči in pripravljenosti pred jesenskim vrhuncem, kvalifikacijami za SP 2026. Slovenija želi po Euru 2024 zaigrati na še enem velikem tekmovanju.

Drkušić: Za nas ni prijateljskih tekem

Vanja Drkušić je prerasel v obrambni steber slovenske reprezentance. Foto: Aleš Fevžer "Ni težko priti na Brdo po koncu sezone. Vedno je lepo. Je pa resen pristop do teh tekem. V reprezentanci smo zgradili nekakšno miselnost, da prijateljskih tekem za nas ni in gremo na vsaki tekmo po zmago," je pred treningom dejal branilec Vanja Drkušić.

Obrambni steber slovenske izbrane vrste je poudaril, da dajejo poudarek stvarem, ki jih bodo na koncu naredile boljše kot posameznike in kot ekipo. "Zelo je dobrodošlo, da je bilo tudi več časa za treninge," je dodal in nadaljeval, da bo na obeh obračunih šlo na nož, tako da se je treba resno pripraviti. "Vsi pa tudi že čakamo poln stadion v Celju," ga veseli, da za dvoboj med državama, zraslima na pogorišču Jugoslavije, vlada veliko zanimanje.

Matjaž Kek zaradi zdravstvenih težav ne more računati na vse varovance. Foto: Aleš Fevžer

Član Zenita iz Sankt Peterburga, kjer si je priigral mesto v prvi postavi in za las ostal brez naslova ruskega prvaka, je tudi poudaril, da so vsi prišli pripravljeni po velikem številu tekem skozi sezono.

"Super je to, da smo se dobili malo prej, saj je res dobro ozračje, pogrešali smo se, dobro se imamo. Vsi pa smo zavestno vstopili v to akcijo, na koncu je največje darilo to, da sploh počnemo to, kar imamo radi," je zaključil Drkušić.

Kramer: Vsi se hočemo dokazati

Blaž Kramer je pozitivno usmerjen na bližajoči se prijateljski tekmi. Foto: Aleš Fevžer Če ne bi mogel proti Luksemburgu nastopiti Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe kolena izpustil tudi drugi trening ta teden, že tako pa sta odsotna Andraž Šporar in Žan Vipotnik, bi lahko večjo priložnost kot sicer dočakal Blaž Kramer. Napadalec turškega Konyasporja bo čakal na svojo priložnost v napadu. Nad vzdušjem v reprezentanci je navdušen. "Vsi fantje smo pozitivno usmerjeni na ti dve tekmi, na katerih nas čakata dobri reprezentanci," je dejal Celjan, ki je v nedeljo na rojstnodnevni torti upihnil 29 svečk.

Osredotočenost je, kot pravi, trenutno zgolj na ti dve tekmi. "Fantje smo osredotočeni, delamo, vsi se hočemo dokazati ne glede na to, koliko minut bomo dobili," je še povedal.

Oblak le v fitnesu, Šeško znova ni vadil

Bo moral Benjamin Šeško izpustiti nastop na petkovem gostovanju? Foto: www.alesfevzer.com Selektor Matjaž Kek ima tako zaradi zdravstvenega stanja varovancev kar nekaj pomislekov, kako sestaviti zasedbo za petkovo gostovanje v Luksemburgu. Kapetan Jan Oblak, ki je pred vrnitvijo v domovino opravljal terapije v Beogradu in odpravljal lažje poškodbe, je današnji dan preživel le v fitnesu. Če Škofjeločan, ki ga ta mesec čaka še svetovno klubsko prvenstvo z Atleticom v ZDA, ne bi mogel stopiti med vratnici, bi priložnost najverjetneje dočakal najboljši vratar 1. SNL Matevž Vidovšek.

Zaradi zdravstvenih težav je že v ponedeljek na Brdo naknadno prišel Danijel Šturm iz Domžal, ni pa bilo Davida Tijanića, saj mu je prihod preprečila poškodba. Nekaj težav z mišico je imel tudi vezist Panathinaikosa Adam Gnezda Čerin, ki tako kot Benjamin Šeško tudi danes ni vadil.

Selektor Matjaž Kek se je v karieri že pomeril z Luksemburgom. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija se je z Luksemburgom nazadnje merila leta 2007, ko je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2008 v gosteh zmagala s 3:0, doma pa z 2:0. Pred tem je istega tekmeca dvakrat ugnala še v kvalifikacijah za SP 2002. Slovenija je trenutno 51. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Luksemburg pa 91.

Slovenci bodo po gostovanju v Luksemburgu igrali še eno tekmo, in sicer v torek v Celju proti Bosni in Hercegovini.