Matjaž Kek primoran v dve menjavi

Slovenske nogometaše 6. junija čaka prijateljska tekma v Luksemburgu in 10. junija v Celju obračun z Bosno in Hercegovino. Selektor Matjaž Kek je po posvetu z zdravniško službo zaradi zdravstvenih težav namesto Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata za prihajajoči junijski tekmi vpoklical Benjamina Verbiča in Marka Zabukovnika.