Očitno je Slovenija res izgubila nadarjenega Erika Kojzeka. V nedeljo je avstrijski dnevnik Kronen Zeitung poročal, da želi 19-letnega napadalca selektor članske reprezentance Ralf Rangnick speljati Sloveniji, v ponedeljek pa nogometaš Wolfsbergerja ni prišel na priprave slovenske reprezentance U20. Direktor reprezentanc Mile Aćimović to obžaluje in ne razume mladeničeve odločitve. "Sam sem bil najbolj ponosen prav takrat, ko sem nosil ta dres – in morda prav zato težko razumem tiste, ki danes razmišljajo drugače."

V Kranjski Gori se je v ponedeljek zbrala slovenska nogometna reprezentanca do 20 let, sestavljena iz fantov letnika 2004 in mlajših, ki bo v prihodnjem reprezentančnem ciklu začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2027. Zbora v Kranjski Gori se je udeležilo 22 povabljencev selektorja Andreja Razdrha, eden izmed vabljenih nogometašev pa se v reprezentančni bazi ni pojavil, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

To je Erik Kojzek, ki o svoji zadržanosti ni obvestil selektorja. "Zato na NZS sklepamo, da se je napadalec, ki je v dresu avstrijskega Wolfsbergerja letos zbral 675 minut in dosegel osem zadetkov, odločil, da ne zaigra za slovensko reprezentanco," so zapisali v sporočili za javnost na Nogometni zvezi Slovenije. Kojzek je bil poleg seznama U20 uvrščen tudi na seznam za reprezentanco U21. Ta se prihodnji teden zbere na pripravah za Euro U21.

Direktor reprezentanc Mile Aćimović je ob njegovi neudeležbi dejal: "Erik je bil povabljen v dve reprezentanci, kar je jasno sporočilo, da je selektor Razdrh nanj resno računal – tudi v luči Eura, kjer smo imeli nekaj odpovedi prav na mestu napadalca. Vedno bom zagovarjal stališče, da si mora nekdo najprej iskreno želeti igrati za Slovenijo. Ne zaradi kariere, ne zaradi izložbe, ampak zato, ker začutiš, da si del nečesa večjega – naroda, ekipe, domovine. Da ti ob himni zastane dih in se ti naježi koža. Da veš, zakaj si tu in za koga igraš. V dresu z državnim grbom ni prostora za dvome, preračunljivost ali mlačnost. Sam sem bil najbolj ponosen prav takrat, ko sem nosil ta dres – in morda prav zato težko razumem tiste, ki danes razmišljajo drugače."

Kojzeka na seznamu avstrijske reprezentance (še) ni

Na seznamu selektorja članske avstrijske reprezentance Ralfa Rangnicka za kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2026 proti Romuniji in San Marino, ki ga je objavil v ponedeljek popoldne, Kojzeka ni, čeprav je Kronen Zeitung pisal, da bi že lahko bil. Je pa na seznamu Raul Alexander Florucz, napadalec ljubljanske Olimpije, ki je dal Avstriji prednost pred rodno Romunijo.