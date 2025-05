Šok! Avstrija želi Sloveniji speljati nogometni dragulj.

Mladi slovenski napadalec Erik Kojzek je v tej sezoni zablestel kot meteor v Avstriji. Čeprav je star šele 19 let, je v dresu Wolfsbergerja dosegel kar deset zadetkov, klubu, s katerim se je potegoval za naslov prvaka do zadnjega kroga, pa pomagal do pokalne lovorike. Nedavno ga je selektor Andrej Razdrh uvrstil na seznam slovenskih reprezentantov do 21 let, ki se pripravljajo za nastop na Euru na Slovaškem, v nedeljo pa je avstrijski dnevnik Kronen Zeitung s poročanjem o tem, da želi selektor članske reprezentance Ralf Rangnick speljati Sloveniji 19-letnega napadalca, dvignil veliko prahu. Zlasti na sončni strani Alp. Kako se bo odločil Kojzek?

Selektor slovenske članske nogometne izbrane vrste Matjaž Kek pogosto poudarja, s kako majhnim naborom igralcev razpolaga, zato je zlata vreden vsak, ki izstopa od povprečja in bi lahko pustil omembe vreden pečat v reprezentanci. Znani so boji, ki potekajo za mlade igralce, v katerih se pretakajo različne korenine. Tako je Slovenija lani ostala brez 19-letnega upa graškega Sturma Arjana Malića, sicer rojenega Jeseničana, ki je dres slovenske izbrane vrste zamenjal za tistega iz BiH, v katerem se bo 10. junija predstavil tudi na prijateljski tekmi v Celju. Odločilo je njegovo srce, želi igrati za domovino svojih staršev.

Luka Topalović je prejšnji teden na tekmi serie A prvič zaigral v dresu milanskega velikana Interja. Foto: Aleš Fevžer

V zadnjem obdobju je bilo veliko govora o tem, da se za zelo nadarjenega upa milanskega Interja Luko Topalovića zanimata tudi Hrvaška in BiH. Mladi Slovenec, ki je konec prejšnjega tedna debitiral v serie A in prvič zaigral za milanski Inter, aktualnega finalista lige prvakov, naj se s tem ne bi obremenjeval in je direktorju slovenskih reprezentanc na Nogometni zvezi Slovenije (NZS) Milenku Ačimoviću dal vedeti, da želi še naprej zastopati barve Slovenije.

V Avstriji že od 12. leta

Erik Kojzek je v tej sezoni z Wolfsbergerjem osvojil avstrijski pokalni naslov. Foto: Instagram Ko pa je v Avstriji v nedeljo luč sveta ugledal članek o tem, kako se severni sosedi resno zanimajo za 19-letnega Slovenca Erika Kojzeka, odkritje sezone Wolfsbergerja, je lahko ljubitelje nogometa na sončni strani Alp upravičeno postalo strah, da bi v prihodnje ostali še brez enega bisera. Kojzek, visokonogi svetlolasi Korošec, ki se je v Avstrijo preselil pri 12 letih, nato pa v sezoni 2024/25 zablestel v prvoligaški konkurenci in postal tudi standardni član mlajših slovenskih reprezentanc, naj bi se tako znašel pred veliko dilemo.

Po poročanju Kronen Zeitunga se je namreč zanj ogrel selektor članske reprezentance Avstrije Ralf Rangnick. In to celo do te mere, da bi ga lahko danes uvrstil na seznam kandidatov za kvalifikacijski tekmi za SP 2026 proti Romuniji in San Marino. Kojzek bi se tako lahko znašel na seznamu, na katerem je od nedavnega tudi najboljši strelec 1. SNL in slovenskega prvaka Olimpije Raul Alexander Florucz. Zaradi romunskih korenin so ga vabili tudi v izbrano vrsto Romunije, a se je 23-letni napadalec odločil za državo, v kateri se je rodil.

Kojzek se je rodil v Sloveniji, v tujino pa se je odpravil že kot starejši deček (12 let). Že dolgo živi in se dokazuje v Avstriji. Nima še avstrijskega potnega lista, a naj bi zanj že zaprosil. Bi lahko torej v prihodnosti resnično sprejel ponudbo selektorja avstrijske reprezentance in debitiral v članskem dresu slovenskih severnih sosedov? Če bi bilo tako, bi si s tem zaprl pot, saj v prihodnosti ne bi mogel več nikoli nastopiti za Slovenijo.

Bi lahko direktor reprezentanc Milenko Ačimović in selektor reprezentance do 21 let Andrej Razdrh izgubila 19-letnega Korošca? Foto: Aleš Fevžer

Danes bo tako nogometna Slovenija z velikim zanimanjem spremljala seznam vpoklicanih kandidatov avstrijskega selektorja, nato pa čakala na odziv 19-letnega napadalca, ki bi lahko ob odsotnosti Nejca Gradišarja (z Al Ahlyjem bo nastopil na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA), Davida Flakusa Bosilja (z Real Murcio ga čakajo odločilne tekme v Španiji), Benjamina Šeška in Žana Vipotnika (standardna člana A reprezentance, ki bi lahko zaradi mladosti zaigrala na Euru na Slovaškem, se nista odločila za to možnost) predstavljal pomembno moč slovenskega napada na velikem tekmovanju na Slovaškem. Obetajo se torej še vroči dnevi!