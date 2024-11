Avstrijci po šoku proti Sloveniji popadali po tleh: Boli, zelo boli

Vse so imeli v svojih rokah. Avstrija je bila boljša, si priigrala ogromno priložnosti, a na koncu ni premagala Slovenije (1:1) in s tem ostala brez napredovanja med elito. To je bilo zelo grenko razočaranje tako za domače navijače kot tudi varovance Ralfa Rangnicka.

Na Dunaju je bilo v nedeljo vse pripravljeno za veliko zabavo. Pred dvobojem je na razprodanih tribunah stadiona Ernst Happel zavihralo okrog 45 tisoč rdeče-belih zastav. Vsi so bili prepričani, da bodo izbranci Ralfa Rangnicka nadaljevali imeniten niz in vknjižili še četrto zaporedno zmago v ligi narodov, s tem pa si zagotovili napredovanje v elitno skupino.

Nato pa so doživeli kar dve razočaranji. Ne le da so njihovi nogometaši zapravili malodane nemogoče, saj so bili bistveno boljši tekmec in bi si lahko v uvodni uri priigrali veliko otipljivejšo prednost od 1:0, ampak jih je na Dunaju večkrat preglasila manjša skupina slovenskih privržencev. Zbralo se jih je okrog 600, prireditelji pa so jih posadili na najvišjo tribuno dunajskega stadiona.

Dvoboj med Avstrijo in Slovenijo je na razprodanem stadionu Ernst Happel spremljalo kar 46 tisoč gledalcev. Prevladovala je rdeče-bela barva. Foto: Guliverimage

A tudi to ni zmotilo slovenskih privržencev, da so se na Dunaju oglašali in bodrili Kekove izbrance ravno takrat, ko jim ni šlo najbolje. Ravno takrat, ko so se znašli v velikih težavah, saj je Avstrija nizala nevarne napade. Slovenske privržence se je dobro slišalo, domačini pa so kljub ogromni prevladi navijali gledališko in niso znali izkoriščati številčne premoči na tribunah.

Tako so se izkazali slovenski navijači, ravno tisti, ki se jim je selektor Matjaž Kek po četrtkovem domačem polomu proti Norveški (1:4) opravičil za tako ponesrečeno predstavo. Dolgo časa je kazalo, da bo podobno tudi na Dunaju, a so slovenski navijači kljub do takrat skromni predstavi Slovenije še verjeli v pozitiven rezultat.

Sloveniji bi lahko dali pet, šest zadetkov

Ralf Rangnick je predstavo svojih varovancev proti Sloveniji označil za najboljšo, odkar je selektor Avstrije. Foto: Reuters "Imeli smo toliko priložnosti, da bi lahko dosegli pet, šest zadetkov, če ne še več. Odigrali smo eno najboljših, če ne kar najboljšo tekmo, odkar sem selektor Avstrije. Ne moreš bolje odigrati 75 minut. Takrat je bilo videti razliko na igrišču. Ekipi sem povedal, da sem bil nadvse zadovoljen s predstavo. Vse je bilo v redu razen rezultata. Slovenci niso imeli nobenih priložnosti za zadetek. Eno smo jim omogočili sami, takrat pa (Adam Gnezda Čerin, op. p.) ni zadel žoge tako, kot bi si želel," je po enem najnenavadnejših srečanj, odkar je selektor Avstrije, saj je namesto prepričljive zmage objokoval remi, s katerim je izpadel iz boja za prvo mesto in takojšnje napredovanje v elitno skupino, dejal nemški strateg Ralf Rangnick.

Slovenski selektor Matjaž Kek ga zelo spoštuje, a mu je tudi zameril, da je bil pred srečanjem na Dunaju tako prepričan v zmago Avstrije, da je ves čas napovedoval zmago nad Slovenijo. "Nekaj bi se moralo vprašati tudi nas," mu je očital in na koncu se je to Avstrijcem resnično maščevalo. "Nisem razočaran ali žalosten, ta predstava v meni vzbuja pozitivne misli. Bile so tekme, na katerih smo zmagali, a nisem bil zadovoljen. Na zadnjih štirih tekmah sem zelo zadovoljen s tem, kar kažemo," je izpostavil Rangnick.

Baumgartner: Moral bi zadeti pri 1:1

Christoph Baumgartner je zapravil kar nekaj priložnosti. Zadnjo le nekaj sekund pred koncem srečanja. Foto: Guliverimage Kako pa so zgolj remi proti Sloveniji sprejeli njegovi nogometaši? "Bili smo za razred boljši. Gol Slovenije je prišel od nikoder, zaradi naše napake. Lahko si očitamo, zakaj nismo dosegli več zadetkov. Če bi bilo vse normalno, bi morali po 60 minutah voditi že z 2:0 ali 3:0," je izpostavil Marcel Sabitzer.

Podobno je dejal tudi napadalec Christoph Baumgartner: "Morali bi doseči še drugi zadetek. Na koncu bi moral zadeti tudi sam, ko je bilo 1:1. Po remiju sem lahko razočaran," je dejal soigralec Benjamina Šeška in Kevina Kampla v Leizpigu, še eden izmed številnih avstrijskih legionarjev v nemški bundesligi, to je Romano Schmid, ki nastopa za Werder in je v 27. minuti zatresel slovensko mrežo, pa je izpostavil največjo težavo Avstrije. "To je slab izkoristek priložnosti. Dominirali smo 70 minut, preostalih 20 pa bili enakovredni. Zato ta remi tako boli."

Romano Schmid je v 27. minuti premagal Jana Oblaka. Kot edini v avstrijski reprezentanci. Foto: Reuters

"Boli, zelo boli," je povedal tudi avstrijski kapetan Marko Arnautović. "Ta remi je za nas kot poraz. Na tej tekmi je igrala le ena ekipa," je dejal v intervjuju za ORF in dodal: "Bili smo veliko boljši, zelo boli takšen rezultat. A takšen je nogomet. Nič si ne smemo očitati. Na igrišču je bilo le eno moštvo," je poudaril zvezdnik Interja.

Slovenci utišali tribune na Dunaju

Adam Gnezda Čerin je v 81. minuti izenačil na 1:1. Foto: Reuters Gostitelji so zaradi 50-letnice sodelovanja z opremljevalcem športne opreme Puma zaigrali v "retro" dresih črne barve. Slovenija je bila na drugi strani povsem bela. Tako je na dunajski zelenici potekal pravi šahovski dvoboj med belimi in črni, pri čemer so Avstrijci kot črni prevladovali na nogometni šahovnici in povzročali Kekovim izbrancem velike preglavice. Jan Oblak je bil lahko podobno kot njegovi soigralci srečen, da je v 60 minutah prejel le en zadetek.

Zato velja posebno pohvalo nameniti slovenskim navijačem, ki so v tem neugodnem obdobju še naprej glasno spodbujali slovenske reprezentante, nato pa le dočakali nagrado, "srečno" izenačenje v režiji Žana Karničnika in Adama Gnezde Čerina.

"Šahovski dvoboj" med črnimi in belimi se je končal z remijem. Foto: Guliverimage

To je bil velik šok za Avstrijce, ki je povsem utišal tribune na Dunaju. Domači privrženci so potrebovali pet minut, da so preboleli šok in spet začel navijati. Ker pa je počasi zmanjkovalo minut, novice iz Osla pa niso bile dobre za Avstrijce, saj so Norvežani proti Kazahstanu vodili kar s 5:0, je vrag vzel šalo.

Ko je Christoph Baumgartner zapravil še zadnjo priložnost v sodnikovem podaljšku, sodnik pa nato odpiskal konec (1:1), so Avstrijci po šoku proti Sloveniji popadali na tla. Bili so zelo potrti in razočarani. Slovenija jim je pokvarila zabavo, v nedeljo se niso mogli pohvaliti z načrtovanim napredovanjem med najboljše. To si bodo skušali priigrati spomladi v dodatnih kvalifikacijah. Tekmeca bodo izvedeli v petek.