Jaka Bijol obljubil večno zvestobo zdravnici Neži

Jaka Bijol, steber slovenske nogometne reprezentance, je včeraj svojo življenjsko sopotnico Nežo Strmčnik, zdravnico po poklicu, popeljal pred oltar.

Kot je povedal v intervjuju za revijo Jana, ga je Neža pritegnila s svojo pozitivno energijo in simpatičnostjo. To pa ni vse. "Je zelo pametna, pa še Korošica, saj je doma blizu Raven," je pojasnil Bijol, ki je še posebej ponosen na to, da sta z Nežo prestala razmerje na daljavo, ko je on igral v Moskvi, ona pa študirala na medicinski fakulteti v Mariboru.

Bijol si bo zdaj vzel mesec dni premora in se dobro odpočil. "Malo na morju, malo kako drugače, načrte bomo prilagajali sproti," je v intervjuju za Delo povedal 26-letni branilec, ki se pripravlja tudi na novo poglavje na svoji športni poti. Iz italijanskega Udineseja naj bi se v poletnem prestopnem roku preselil v nov klub. Kam, za zdaj še ni znano, ga pa povezujejo z angleškim prvoligašem, trikratnim angleškim prvakom Leeds United.

