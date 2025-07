Čeprav je dolgo prisegala, da se ne bo več poročila, je pevka Mel B, nekdanja članica Spice Girls, pretekli konec tedna spet dahnila usodni da. Po šestih letih zveze je 50-letna zvezdnica skočila v zakon s 37-letnim frizerjem Roryjem McPheejem.

V zakon sta skočila po šestih letih zveze. Foto: Guliverimage

Med svati je bilo kar nekaj zvezdniških obrazov, med njimi manekenka in igralka Cara Delevingne, od njenih kolegic iz skupine Spice Girls je na poroko prišla Emma Bunton, medtem ko so ji preostale spajsice čestitale na družbenih omrežjih.

Emma Bunton Foto: Guliverimage

Za Mel B je to tretji zakon, med letoma 1998 in 2000 je bila poročena z Jimmyjem Gulzarjem, med letoma 2007 in 2017 pa s Stephenom Belafontejem. Z Gulzarjem, Belafontejem in igralcem Eddiejem Murphyjem ima po enega otroka.

