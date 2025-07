Renata Bohinc ima sicer iz prvega zakona z nekdanjim skakalnim asom Primožem Peterko tri otroke, sina Maja ter hčerki Gajo in Stelo, ki so bili prav tako prisotni na njeni poroki.

Utrinek s poroke in fotografijo z mladoporočencema je delil tudi nekdanji smučarski skakalec in svetovni prvak Primož Ulaga. Na poroki je 45-letna nevesta Bohinc blestela v dolgi beli obleki, okrašeni s čipkami, svoji obleki pa je dodala belo tančico in nakit ter uhane. Ženin Zorko si je nadel preprostejšo uglajeno črno obleko, svoj izgled pa dopolnil z belimi supergi in belo kravato.

Foto: Instagram/primozulaga

16 let poročena s skakalnim asom Primožem Peterko

Bohinc je bila do ločitve leta 2019 16 let poročena z nekdanjim smučarskim skakalcem Primožem Peterko, po ločitvi pa nekdanja zakonca ohranjata dobre odnose in se tudi skupaj udeležujeta dosežkov in življenjskih mejnikov njunih otrok.

Nekdanja manekenka in nosilka lepotnega naziva kraljica Slovenije iz leta 1996 Renata Bohinc je svojega novega izbranca sicer javnosti predstavila septembra 2023, ko je objavila njuno prvo skupno fotografijo in ob njej zapisala, da so "lepe stvari lepe, a postanejo še lepše, ko jih delim s tabo".

Na svojo poroko je sicer Bohinc s fotografijo na družbenih omrežjih v poročni obleki namignila že aprila: