Nekdanja žena Primoža Peterke pokazala svojega novega izbranca #foto

Renata Bohinc in Primož Peterka sta bila poročena med letoma 2003 in 2020, skupaj pa imata tri otroke.

Renata Bohinc in Primož Peterka sta bila poročena med letoma 2003 in 2020, skupaj pa imata tri otroke. Foto: Mediaspeed

Pod fotografijo, ki jo je delila s sledilci na Instagramu, je zapisala emotikon srca in znak rogov, ki se uporablja kot simbol rockovske glasbe. Fotografija je nastala v hrvaški Istri, v kraju Funtana.

Zorko je basist skupine Happy Ol' McWeasel

Njen novi izbranec je glasbenik Bine Zorko, basist mariborske skupine Happy Ol' McWeasel, ki je nastala leta 2007.

Prvo njegovo fotografijo je Bohinčeva s svojimi sledilci na Instagramu delila pred dvema dnevoma in zapisala, da so "lepe stvari lepe, a postanejo še lepše, ko jih delim s tabo".

Nekdanja zakonca tudi po ločitvi ostajata v dobrih odnosih

Nekdanja manekenka in nosilka lepotnega naziva kraljica Slovenije iz leta 1996 Renata Bohinc je bila z upokojenim smučarskim skakalcem Primožem Peterko poročena med letoma 2003 in 2020. Skupaj imata tri otroke – hčerki Gajo in Stelo ter sina Maja. Nekdanja zakonca sicer tudi po ločitvi ostajata v dobrih odnosih. Pred kratkim sta namreč delila skupne fotografije z valete njune najmlajše hčerke Stele.

Tako Gaja kot Stela sta sprva stopali po očetovih poteh, saj sta obe trenirali smučarske skoke, ki pa sta jih kasneje zamenjali za manekenstvo.

Člana skupine Happy Ol'McWeasel Martin Bezjak (levo) in Bine Zorko (desno) leta 2011 Foto: Mediaspeed

