Hčerki Primoža Peterke in Renate Bohinc sta zrasli v pravi lepotici

Primož in Renata imata tri otroke, dve hčerki in sina.

Renata Bohinc, nekdanja žena skakalnega asa Primoža Peterke, na Instagramu redno deli fotografije svojih treh otrok, Maja, Gaje in Stele, ki so zdaj že najstniki.

A številni sledilci so prav pri objavah s hčerkama opazili, da sta dekleti podedovali mamino lepoto in manekensko žilico, saj se znata spogledovati z objektivom, tako kot je to nekoč za najuspešnejše revije počela njuna mama.

16-letna Gaja se je lani celo potegovala za naziv top smrklja in bila ena izmed osmih finalistk izbora, ponosna mama Renata pa je sledilce na Instagramu prosila, naj glasujejo zanjo. Gaja je pred tem opustila smučarske skoke in se raje preizkusila v manekenstvu.

Gaja pa ni edina od sorojencev, ki je profesionalni šport zamenjala za kaj drugega. Enako sta storila tudi Stela in Maj, ki sta se še do pred kratkim ukvarjala s skoki in nogometom, a so te ambicije opustili in se odločili za drugačne poti.