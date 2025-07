V prometni nesreči pri Šentjerneju umrl 23-letnik

V prometni nesreči v Gorenjem Gradišču pri Šentjerneju je v petek zvečer umrl 23-letni voznik osebnega avtomobila. Pri vožnji po klancu navzdol je izgubil oblast nad vozilom, prek nasprotnega smernega vozišča zapeljal s ceste in trčil v brežino. Med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Kot so pojasnili, so jih o nesreči obvestili nekaj pred 22.30. Interventne službe so vozniku nudile prvo pomoč in ga oživljale, vendar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Letos je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo pet ljudi, od tega trije vozniki osebnih avtomobilov in dva motorista. V štirih prometnih nesrečah sta bila vzrok nepravilna stran in smer vožnje, v enem primeru pa nepravilno prehitevanje.

Policisti vse voznike pozivajo k strpni in previdni vožnji ter doslednemu upoštevanju cestnoprometnih predpisov.