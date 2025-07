To je deset znakov, da ste v zdravem partnerskem odnosu

Ste se kdaj vprašali, če ste v zdravem razmerju? Po naslednjih desetih znakih lahko prepoznate, ali vi in vaš partner živita in sta del zdravega partnerskega odnosa.

1. Drug drugega spoštujeta

Ni treba, da v razmerju uživate v vsem, kar počne vaš partner. Pomembno pa je, da se spoštujeta. Kot posameznika v razmerju morata razumeti, da je vsak izmed vaju človek z individualnimi interesi in potrebami. Četudi ne marate ali ne uživate enako v vseh stvareh, s katerimi se ukvarja vaš partner, pa je pomembno, da v zdravem razmerju spoštujete in sprejemate medsebojne razlike.

2. Zaupata si

V zdravih odnosih je ključno, da ti temeljijo na zaupanju. Kot poudarjajo psihologi, to zaupanje velja predvsem za zvestobo, finance, starševstvo in druge pomembne stvari. Zanesljivi partnerji so predvidljivi, zvesti in zanesljivi.

3. Kot par dobro komunicirata

Komuniciranje je kot dvosmerna ulica. Kot posameznika v zdravem razmerju morata biti sposobna povedati svoje mnenje in znati slišati tudi svojega partnerja, ko pove svoje mnenje – četudi vam pove kaj neprijetnega. Dobra komunikacija pomaga posameznikoma v paru, da se v razmerju izrazita, povežeta in rešujeta konflikte na zdrav način.

4. Oba sta predana razmerju

Glavni napovedovalec zdrave zveze je občutek, da je vaš partner predan razmerju. Temu pritrjujejo tudi številne študije o razmerjih. Če verjamete, da je vaš partner temu razmerju predan dolgoročno, in če vaš partner verjame enako o vas, je vaš odnos verjetno zdrav.

Pomembno je, da znata partnerja skupaj uživati in kvalitetno preživljati skupni čas. Foto: Shutterstock

5. Drug do drugega sta prijazna

V zdravem odnosu se obe strani drug do drugega obnašata skrbno in sočutno. Vsi pari se občasno prepirajo, vendar so ljudje v zdravih razmerjih prijazni drug do drugega, tudi če se glede česa ne strinjajo.

6. Uživata v družbi drug drugega

Za pare, ki so v zdravem razmerju, je dobro, da imata posameznika drugačne individualne interese in preživljata čas narazen. Pomembno pa je tudi, da znata partnerja kvalitetno preživljati in uživati v skupnem času, ne glede na to, ali skupaj gledata televizijske serije, skupaj telovadita ali pa samo uživata v rednih zmenkih.

7. Podpirata cilje drug drugega

Kot ugotavljajo raziskave, je ne glede na to, ali želite napisati knjigo, magistrirati ali pa ustanoviti podjetje, pomembno, da vaš partner podpira vaše sanje in ideje ter cilje. Kot poudarjajo psihologi, vam ni treba imeti iste vizije za prihodnost, dokler se v odnosu spodbujate k uresničevanju svojih strasti in ciljev.

8. Skupaj sprejemate odločitve

V zdravem razmerju partnerja skupaj sodelujeta in sprejemata odločitve. Ne glede na to, ali sprejemate vsakodnevne oziroma manjše odločitve (kot je na primer, kaj boste jedli za kosilo) ali pa večje in pomembnejše (kot je, kje boste živeli, ali odločitve glede družine), bi se morali s svojim partnerjem poslušati in priti do obojestransko sprejemljive odločitve.

9. Vaši prijatelji in družina podpirajo vaše razmerje

Najpomembnejše je seveda, če znate poslušati svoje srce in svoje mnenje o tem, če ste v razmerju srečni ter so vaše želje in pričakovanja izpolnjene. Pomembno pa je tudi, da poslušate svoje najbližje, kaj menijo o vas in o vašem razmerju. Če menijo, da je za vas bolje, da ste samski kot pa v trenutnem razmerju, je dobro, da na svoj odnos pogledate nepristransko in ugotovite, zakaj ga drugi ljudje ne vidijo kot zdravega.

10. Počutite se podprte in čutite, da je partnerju mar za vas

Najboljši način, da izveste, če ste v zdravem razmerju, je, da razmislite, kako se v razmerju počutite. Zaljubljenost se lahko zdi vznemirljiva, drama pa se lahko prikrije kot strast, toda prava ljubezen se zdi varna, mirna in opolnomočujoča. Če vaš partner redno kaže, da mu je mar za vas in vas podpira, je to dober znak zdravega razmerja.

