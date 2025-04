Trije znaki, da ste v nezdravem razmerju

Prepoznavanje nezdravega odnosa je pot samoodkrivanja, so prepričani strokovnjaki, ki so izpostavili tri znake, po katerih boste hitro vedeli, ali ste v nezdravem oz. toksičnem razmerju.

Sveža romantična razmerja so običajno polna smeha in radosti ter ponujajo vznemirjenje in pustolovščino. A med iskanjem ustrezne sorodne duše se lahko posameznik znajde tudi v številnih nezdravih odnosih in doživi pretrese. Močna ljubezen in še prej zaljubljenost pa lahko povzročita tudi, da ignorirate opozorila, problematično vedenje in svoje potrebe ter se odločite za nepremišljene ali uničujoče odločitve.

A kot pravijo strokovnjaki, je prepoznavanje nezdravega odnosa pot samoodkrivanja. Najslabši del se zgodi, ko dva v razmerju vesta, da je razmerje nezdravo, a v njem vztrajata in slepo upata, da se bodo stvari v njem izboljšale. A zakaj ljudje ostajamo v nezdravih odnosih? Zato, ker naše neizpolnjene potrebe (travme, zanemarjanje ali zapuščenost, situacije, ki so nam pustile odprte rane, ki si jih obupno želimo zaceliti), za katere smo bili običajno prikrajšani v otroštvu, prenašamo v odnose. A noben odnos ne more zadovoljiti ali pa ozdraviti vseh potreb, zato se moramo najprej ozdraviti in se posvetiti zdravemu odnosu s seboj.

Foto: Shutterstock

Vsak odnos, v katerem se nenehno počutimo slabo, je nezdrav. Tudi če nam nasprotna oseba ponudi kakršnokoli vznemirjenje in navdušenje ter je lahko ljubezen na koncu tudi boleča, mora dobro v partnerski zvezi pretehtati slabo, če želimo, da bo ta trajala. V razmerju morate imeti tudi iskren dialog s samim seboj in si priznati neprijetne ali boleče občutke, ki jih čutite zaradi razmerja.

To so trije najpogostejši občutki oz. znaki, ki pogosto signalizirajo nezdrav odnos:

Sram

Za mnoge je občutek sramu eden najbolj bolečih občutkov, ki jih lahko doživite. Ta vas lahko pripravi do tega, da dvomite o sebi, in vam preprečuje, da bi poskušali nove stvari. Pahne vas lahko celo v depresijo. Če vas partner redno sramoti in se kljub vašim poskusom, da bi se izboljšal, ne ustavi, je čas, da greste naprej.

Obžalovanje

Znano je, da v nezdravih odnosih ljudje pogosto sprejmejo odločitve, ki jih obžalujejo. Pod pritiskom lahko privolijo v nekaj, kar kasneje obžalujejo. Prav obžalovanje vas lahko preganja in povzroči, da o napačnih odločitvah premišljujete in ste z njimi obsedeni. Prav tako obžalovanje dramatično poveča tesnobo.

Ponižanje

Za razliko od sramote, ki se običajno zgodi za zaprtimi vrati, je ponižanje javno sramotenje. Pri tem vam morda vaš partner nekaj reče ali pa stori pred drugimi, vas v javnosti spravi v zadrego. Tako kot sram lahko tudi ponižanje povzroči duševno napetost in psihosomatske simptome, še poudarjajo strokovnjaki.

