Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
18.18

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop škorpijon horoskop lev horoskop rak horoskop horoskop

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 18.18

37 minut

Najbolj dramatično ljubezensko življenje imajo ti znaki horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
par, zveza, prepir | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ljubezenski odnosi so le redko povsem preprosti, a nekateri ljudje se v ljubezenskih dramah znajdejo pogosteje kot drugi. Običajno to velja za ta tri nebesna znamenja.

Rak

Raki so znani po svoji občutljivosti in globoki čustvenosti. Prav ta emocionalna intenzivnost jih neredko privede v ljubezenske drame, saj vsako, še tako majhno spremembo v zvezi doživljajo zelo silovito. Pogosto imajo zelo visoka pričakovanja in jih hitro prizadene, če jim partner pozornosti ne vrača v enaki meri. Njihova potreba po varnosti se včasih spremeni v pretirano navezanost, vse to pa privede do dramatičnih situacij, v katerih se počutijo ranljive in se hkrati želijo boriti za ljubezen.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti in v ljubezni je to še posebej izrazito. Želijo si odnosa, polnega strasti, občudovanja in intenzivnosti, vse to pa pogosto privede do konfliktov. Če ne dobijo dovolj pozornosti, lahko postanejo dramatični in potrditev iščejo na druge načine. Sicer so velikodušni in topli ljudje, a težave pogosto prikazujejo večje, kot so, da bi poudarili svojo pomembnost v ljubezenski zvezi. Ker so tako strastni, njihove ljubezenske zgodbe praktično nikoli niso povsem mirne.

Škorpijon

Škorpijoni so poosebljena intenzivnost in čustvenost. Ker so tako strastni in imajo močno potrebo po globokih in intenzivnih vezeh, so njihovi ljubezenski odnosi pogosto zelo dramatični. Napetosti povzročata njihova ljubosumnost in posesivnost, ko pa začutijo izdajo, to le stežka oprostijo. Škorpijoni si želijo odnosov, ki so vse prej kot površinski, zato se vedno znova znajdejo v zvezah, polnih vzponov in padcev. Njihov ljubezenski vsakdan ni nikoli miren, drama je pri njih praktično neizbežna.

Preverite svoj dnevni horoskop.

ženska, dekle
Trendi Vsi občudujejo ljudi, rojene v teh znakih horoskopa
mama, hčerka, otrok, starševstvo
Trendi Kakšen starš ste? To o vas pravi horoskop.
prijateljici, pogovor
Trendi Ti znaki nikoli ne verjamejo govoricam, ki jih slišijo
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop škorpijon horoskop lev horoskop rak horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.