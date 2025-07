Ti znaki nikoli ne verjamejo govoricam, ki jih slišijo

V svetu, kjer novice potujejo s svetlobno hitrostjo, govorice pa s hitrostjo signala Wi-Fi, obstajajo tudi ljudje, ki na vse to le skomignejo z rameni in rečejo: "Ne verjamem, dokler ne vidim z lastnimi očmi." Zanje ni dovolj, da je nekdo nekaj rekel in nekdo drug slišal, ampak hočejo trdne dokaze. To velja predvsem za tri znake horoskopa.

Kozorog

Kozorogom se govorice ne zdijo zabavne, ampak po njihovem mnenju motijo red in logiko. Ko jim nekdo vznemirjeno reče: "Ali veš, kaj se govori o ...", že po prvi besedi v glavi izklopijo zvok. Verjamejo le konkretnim dejstvom, dokumentiranim pogovorom in osebni odgovornosti. Če informacija nima trdne osnove, je nočejo niti slišati, in če jih bo o tem kaj zanimalo, bodo to izvedeli iz prve roke od glavnih akterjev. Za kozoroge resnica ni stvar ugibanja, ampak rezultat raziskave.

Devica

Devic ni mogoče pretentati, njihov um deluje kot detektor laži z vgrajenim sistemom za razkrivanje nelogičnosti. Takoj, ko slišijo: "Govori se, da ...", v glavi že analizirajo, ali ima povedano sploh smisel, ali ima kdo motiv za to in ali so v zgodbi luknje. Zelo hitro opazijo preskoke v logiki in ovržejo vse, kar ni jasno zabeleženo. Govoric ne širijo naprej in ne iščejo potrditve zanje, temveč jih preprosto zabeležijo kot nekaj nepreverjenega. Mnenja si nikoli ne ustvarjajo na podlagi govoric.

Vodnar

Vodnarji živijo v svojem svetu idej, prihodnosti in izvirnosti, trači pa se jim zdijo kot zastarela aplikacija, ki si je niso nikoli namestili. Ne zanima jih, kdo je koga pogledal na zabavi, kaj se govori o nekem odnosu ali kaj šef počne, ko ga nihče ne gleda. Če ni osebno in neposredno, s tem ne bodo izgubljali časa. Njihov odgovor na govorice je: "Morda je res, toda komu mar?" Njihov um potrebuje globlje teme, tuja intima pa jim ni zabavna. Pravzaprav jim gre na živce, da komu je.