Ti znaki horoskopa sovražijo pospravljanje

Strelec

Strelci so znani po svojem avanturističnem duhu in želji po svobodi, zato jih vsakodnevna rutina neskončno dolgočasi. Namesto čiščenja bi raje preživljali čas v naravi, na potovanjih ali v raziskovanju novih hobijev. Zanje so hišna opravila izgubljanje dragocenega časa, zaradi česar za seboj vedno puščajo nered in se zaradi tega ne počutijo krive. Tudi v redkih primerih, ko se dejansko lotijo pospravljanja, to postorijo površno in v hitrici.

Vodnar

Vodnarji slovijo po svoji ustvarjalnosti in izvirnosti, pa tudi po tem, da ne marajo ustaljenih navad in obvez. Hišna opravila so zanje dolgočasna rutina, ki duši njihovo domišljijo, zato jih pogosto zanemarjajo ali z njimi odlašajo do zadnjega trenutka. Namesto pospravljanja se raje ukvarjajo z razmišljanjem, načrtovanjem in uresničevanjem svojih ciljev. Nered jih sploh ne moti, ker se jim zdi, da nepospravljeno okolje spodbuja njihovo ustvarjalnost.

Ribi

Ribe so sanjaške in čustvene osebe, ki pogosto preprosto pozabijo na vsakdanje obveznosti, vključno s čiščenjem in pospravljanjem. Čeprav imajo rade udoben in miren dom, jim manjka motivacije in energije, da bi redno vzdrževale urejenost svojega domovanja. Hišna opravila jih hitro utrudijo, zato jih raje odmislijo ali prepustijo drugim. Namesto da bi pospravljale, se ribe raje sprostijo ob dobrem filmu, ker je zanje pomembnejši notranji mir.