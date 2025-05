V teh znamenjih se rodijo najbolj zveste partnerke

Bik

Bikice so znane po svoji stabilnosti, doslednosti in čustveni predanosti. Ko se zaljubijo, ne čutijo potrebe po tem, da bi vznemirjenje iskale še pri kom drugem, ampak si želijo varnosti in miru. Partnerjev ne menjajo zlahka – če vam dajo svoje srce, to pomeni, da so zvezo pripravljene graditi in vlagati vanjo.

Rak

Rakice po svoji naravi iščejo globoke in čustveno varne zveze. Ko čutijo, da so ljubljene, so neverjetno zveste, skrbne in predane. Njihova zvestoba je odraz močne povezanosti s partnerjem, zanje je ljubezen temeljna življenjska vrednota. Zelo težko se bo zgodilo, da bi se izneverile nekomu, ki ga imajo iskreno rade.

Kozorog

Kozoroginje svojih čustev mora ne kažejo na prvi pogled, ko pa nekomu zaupajo, to vzamejo zelo resno. Njihova zvestoba ni le čustvena, ampak tudi moralna – verjamejo v odgovornost, dogovor in stabilnost. V zvezo ne vstopijo zlahka, izdaja pa je zanje šibkost duha, ki je ne oprostijo ne sebi ne drugim.