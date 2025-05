Najbolj pohlepni ljudje so rojeni v enem od teh dveh znakov

Bik

Biki so največji hedonisti zodiaka in pri tem ni nobenega dvoma. Radi dobro jedo, dobro spijo, imajo vse najboljše in uživajo brez omejitev. Ko imajo nekaj radi, imajo to res radi. Zakaj bi pojedli en kos torte, če pa lahko tri? In zakaj bi kupili en par čevljev, če pa so na voljo še v črni, bež in temnomodri barvi?

Pohlep pri bikih ne izvira iz zlobe, ampak iz globoke ljubezni do udobja in užitka. Stvari ne zbirajo zaradi statusa, ampak zato, ker hočejo biti obkroženi z vsem, kar jih veseli. Tega ne bodo nikoli obžalovali.

Škorpijon

Škorpijoni svojega pohlepa sicer ne kažejo tako očitno kot biki, a v njih zagotovo obstaja. Želijo si moči, nadzora in čustvene intenzivnosti, ki pogosto prestopi mejo razumnega. Hočejo vse in to takoj. Ko si škorpijoni nečesa zaželijo, ne poznajo koncepta "preveč", sploh ko gre za medosebne odnose.

V službi si želijo položaja, s katerega bodo nadzorovali cel sistem. Tudi v vsakodnevnem življenju želijo v rokah držati vse niti. Njihov pohlep ni povezan z materialnim, ampak z doživetji in vplivom.