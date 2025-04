Zveza med temi znaki se običajno konča s solzami

Nekateri pari so kot ustvarjeni drug za drugega, nekateri pa ... malo manj. Za te tri astrološke kombinacije astrologi pravijo, da nimajo preveč možnosti za srečen konec.

Oven in rak

Najprej je med njima magnetična privlačnost, oven vleče naprej, rak pa sprašuje, kam gresta in ali ga ima oven res rad. Oven hoče pustolovščino, rak varnost, oven hoče v petek zvečer v življenje, rak pa bi doma jedel pico in gledal film. Ko se rakova čustva srečajo z ovnovo trmo, se vse skupaj običajno konča s tišino.

Dvojčka in kozorog

Dvojčki so kot aprilsko vreme, nikoli ne veš, kaj boš dobil. Kozorog pa hoče načrt, urnik in zastavljene letne ali pa kar življenjske cilje. Najprej se občudujeta: dvojčka privlači kozorogova resnost, kozorogu pa se dvojček zdi zabaven ... vse dokler ne ugotovi, da njegovega obnašanja ne more nadzirati. Takrat pa gre vse navzdol.

Lev in škorpijon

Ti dve znamenji ničesar ne počneta na pol. Ali sta najboljši par na svetu ali pa se ne prenašata. Lev hoče pozornost, škorpijon pa nadzor, lev si želi občudovanja, škorpijon pa resnice in globine. Ko se oglasi njun ego, vsaka podrobnost povzroči katastrofalen prepir. Nič manj strastna ni niti sprava, a traja le kratek čas.