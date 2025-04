Porednice in poredneži: ti znaki horoskopa imajo najbolj umazane misli

Spolnost nas vse privlači in zabava, a obstajajo ljudje, ki imajo na tem področju še posebej razvito domišljijo. Praviloma so rojeni v enem od teh nebesnih znamenj.

Škorpijon

Ni presenečenje, da so škorpijoni na vrhu tega seznama. V njihovi energiji je preprosto nekaj, česar se ne da opisati, se pa nedvomno občuti. Radi imajo nadzor, prevlado in igre moči, zaradi česar pogosto eksperimentirajo in raziskujejo vse mogoče meje užitka.

Njihova strast ne pozna tabujev. Tisto, na kar mnogi ne bi niti pomislili, so škorpijoni v svoji glavi že dodobra obdelali. Radi zapeljujejo, njihove ustvarjalnosti v spalnici pa ne more nihče preseči.

Dvojčka

Na videz nenevarni in zabavni dvojčki so pravzaprav mojstri dvoumnih sporočil, besednih igric in spogledovanja, ki pogosto prestopi mejo navadnega flirta. Umazane misli se jim po glavi podijo tudi takrat, ko sedijo na kavi, berejo knjigo ali gledajo film.

Svojega partnerja radi intelektualno izzivajo in prek pogovora stopnjujejo seksualno napetost. Dvojčke privlačijo razni fetiši, ker jim rutina hitro postane dolgočasna, in radi predlagajo kaj, na kar drugi niti ne pomislijo.

Ribi

Morda je nepričakovano, toda ribe so med znamenji z najbogatejšo seksualno domišljijo. Povezavo z drugimi pogosto iščejo prek telesnih stikov in se fantazijam prepuščajo, kot bi bile resnične, v njih pa se pogosto skriva tudi kaj zelo neobičajnega.

Res je, da ribe svojih posteljnih preferenc običajno ne razglašajo, ko pa osebi zaupajo, jim bodo razkrile svet čutnosti, simbolike in skritih želja, v katerih se zlahka izgubijo.