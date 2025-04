Ne poznajo stresa: ti znaki horoskopa so vedno sproščeni

Strelec

Strelci so vladarji svobodnega duha in sproščenega odnosa do življenja. Prepričani so, da za vsako težavo obstaja rešitev – če je ni, potem tudi težave ni. Njihova življenjska filozofija je "poskusimo, pa bomo že videli, kaj bo", kar jih običajno vodi v najbolj neverjetne pustolovščine. Medtem ko drugi delajo načrte, se strelci prepustijo toku, saj se najboljše stvari zgodijo spontano.

Vodnar

Vodnarji se ne ukvarjajo z nepomembnimi stvarmi, ker so preveč zaposleni s sanjarjenjem o prihodnosti in kovanjem novih idej. Ne skrbi jih, kaj bo kdo rekel o njih, kako bodo videti na fotografiji, ne ukvarjajo se z morebitnimi ovirami, na katere bi lahko naleteli. Če gre kaj narobe, je to le nepričakovan obrat v njihovi zgodbi. Svoje energije ne porabljajo za skrbi, raje jo usmerijo v ustvarjalnost.

Lev

Levi ne dovolijo, da bi jih kaj vrglo iz tira, saj vedo, da se bo vse dobro izteklo. Njihova samozavest in pozitivnost jim pomagata, da ostanejo mirni tudi takrat, ko se okoli njih vse ruši. Prepričani so, da so glavni igralci v svojem filmu in da je vsak izziv le dodaten odmerek drame v zgodbi, ki jo bodo pozneje pripovedovali z nasmehom.