S temi znaki horoskopa je najtežje biti v zvezi

Vsako nebesno znamenje ima svoje lastnosti in medtem ko so nekatera v romantičnih zvezah stabilna in predvidljiva, so druga nadvse ognjevita in na vse reagirajo zelo burno. Če ste se zaljubili v katerega od teh štirih znakov, se pripravite na dramo.

Škorpijon

Če si želite partnerja, ki bo vsa vaša gesla poznal bolje od vas, je to škorpijon. To so globoki, intenzivni in predani ljudje, a so pogosto tudi ljubosumni in sumničavi. Zveza z njimi je kot triler, napeta in nepredvidljiva, njihov zaščitni znak pa je pogled, ki vam sporoča: "Vem, da mi nekaj prikrivaš".

Devica

Device svoje partnerje nadvse ljubijo, a si ves čas želijo, da bi se še nekoliko izboljšali. In da za seboj ne bi puščali nereda. Device so perfekcionisti horoskopa, zase točno vedo, kaj hočejo, za partnerja pa točno vedo, kje dela napake. To bodo tudi vedno povedale brez kakršnegakoli zadržka.

Vodnar

Pri vodnarjih nikoli ne veste, ali ste z njimi v razmerju ali pa sta sredi brainstorminga. Ni dvoma, da vas imajo radi, a imajo radi tudi svojo svobodo, ideje in hobije. Kdor jih skuša v zvezi čustveno nadzirati, bo hitro razočaran, edini rezultat takšnega podviga bo, da bodo izginili kot kafra.

Oven

Z ovnom v zvezi ni nikoli dolgočasno, še več, ob njih si včasih zaželite, da bi imeli gumb za izklop. Ovni so impulzivni, energični in si vse želijo opraviti hitro, vključno s pogovori. Če ste eden tistih ljudi, ki se v razmerju radi na dolgo in široko pogovarjate o čustvih, tega z ovnom ne boste dočakali.