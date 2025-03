Ljudi, rojene v teh znakih, imajo vsi radi

Ribi

Ribe so eden najnežnejših in najbolj dobrodušnih znakov zodiaka. Vedno so pripravljene prisluhniti, dati iskren nasvet in pomagati – tudi takrat, ko se jim to zajeda v lasten čas in energijo. Zaradi njihove sposobnosti sočutja in iskrene skrbi za ljudi so ribe izjemno priljubljene, zaradi nesebičnosti in topline so to osebe, ki se jim ljudje pogosto zaupajo in pri njih iščejo tolažbo.

Tehtnica

Tehtnice so znane po svoji mirnem in diplomatskem duhu. V vsak odnos in situacijo skušajo prinesti ravnovesje, zaradi njihove ljubeznivosti in uglajenosti pa so v družbi zelo priljubljene. Ne marajo sporov in vedno iščejo način, da bi bili vsi zadovoljni. Poleg tega so velikodušne in pozorne, v ljudeh pa vedno vidijo le najboljše, zaradi česar je v prijateljstvu nanje vedno mogoče računati.

Rak

Raki so skrbni, nežni in neizmerno predani ljudem, ki jim imajo radi. Zaradi svoje čustvene globine in nagonske potrebe, da ščitijo druge, so to ljudje, ki vsakomur nudijo varnost in podporo. Raki so vedno tu, ko potrebujete uteho, njihova empatija in iskrena dobrota pa sta razloga, zaradi katerih jih imajo vsi radi. Potrebe ljubljenih vedno postavijo pred svoje ne glede na situacijo.