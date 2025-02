To sta najbolj nezvesta znaka horoskopa

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji dvojnosti, hitremu umu in neprestani potrebi po spremembah in vznemirjenju. V ljubezni iščejo intelektualno stimulacijo in stalno dinamiko, če pa tega nimajo, vznemirjenje poiščejo kje drugje.

So zelo spogledljivi, čeprav to ni nujno zlonamerno, ampak imajo preprosto radi komunikacijo, pozornost in igro zapeljevanja. Težava nastane, ko se ta igra sprevrže v kaj resnejšega. Njihov nemirni duh jih pogosto vodi v položaje, v katerih prestopijo mejo, ne da bi se tega sploh zavedali. Tudi ko so v resni zvezi, imajo dvojčki ves čas željo po nečem novem.

Strelec

Stelci so glavni avanturisti zodiaka, ves čas so na lovu za novimi doživetji, vznemirjenjem in svobodo. Njihov največji strah v zvezi je, da se bodo počutili ujete. Čim začutijo, da jim nekdo postavlja omejitve, jih instinkt pošlje v beg, običajno v naročje koga drugega.

Ker so karizmatični, optimistični in ležerni, so izjemno privlačni, se pa tudi sami težko uprejo novim priložnostim za zabavo in spogledovanje. Strelci ne marajo drame in se ne zapletajo v dolgotrajne afere, se pa pogosto znajdejo v kratkih, vznemirljivih avanturah, v katerih prestopijo mejo zvestobe. Zanje je življenje prekratko, da bi ga preživeli le z eno osebo.