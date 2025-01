Najbolj razvajeni ljudje so rojeni v teh znakih horoskopa

Vsem nam je všeč, če kdo kdaj poskrbi za nas, a nekateri ljudje to privedejo do skrajnosti in od ljudi okoli sebe zahtevajo neprestano pozornost. Običajno se takšne osebe rodijo v enem od teh treh znakov horoskopa.

Lev

Ko govorimo o razvajenosti, je nemogoče zaobiti leve. Oni si pozornosti ne želijo, ampak jo pričakujejo. Obožujejo pohvale, občudovanje in, seveda, razkošje na vsakem koraku. V frizerskem salonu pričakujejo kraljevski tretma, njihove rojstnodnevne zabave pa morajo biti kot filmski festivali. A težko jim je zameriti, saj so tako šarmantni, da jim na koncu prav vsi ustrežejo.

Bik

Med razvajenimi nebesnimi znamenji so biki tisti, ki za kosilo želijo najdražje tartufe, zvečer pa se zleknejo na najmehkejši fotelj. Njihova ljubezen do udobja, ugodja in luksuza ni le naklonjenost, temveč njihov življenjski slog. Biki imajo radi fine stvari, a jim to redkokdo zameri, saj so neverjetno simpatični, ko v svoji priljubljeni svileni pižami srkajo svoje najljubše vino.

Rak

Čeprav ob omembi razvajenosti morda ne bi takoj pomislili na raka, je njihova čustvena plat rada v središču pozornosti. Raki so do svojih ljubljenih neizmerno skrbni, a isto pričakujejo tudi povrnjeno. Če jih v hladilniku ne čaka najljubša sladica ali pa so ob rojstnem dnevu dobili premalo čestitk, lahko pričakujete, da se bodo ob melodramatičnih vzdihih zavlekli v svoj oklep.