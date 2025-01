Škorpijon

Škorpijoni so rojeni za odkrivanje skrivnosti, njihova obsedenost z misteriji pa jih pogosto vodi v teorije zarote. Ker so tako intenzivni in imajo močno intuicijo, so pogosto prepričani, da "uradna različica zgodbe" ni popolnoma resnična. Škorpijoni so ljudje, ki ure in ure preživijo med brskanjem za informacijami o skrivnih organizacijah, ki vlečejo niti iz ozadja. Sumničavi so do vseh in vsega, njihov priljubljeni rek je: "Kjer je dim, je tudi ogenj." Tudi takrat, ko to, kar govorijo, nima nobenega smisla.

Ribi

Ribe so znane po svoji domišljiji in povezanosti z "nevidnim" svetom. Njihov um rad zatava onkraj meja resničnosti in fascinirajo jih zgodbe, ki vključujejo misterije, skrivne agende in nadnaravne sile. Pogosto se vprašajo: "Kaj pa, če smo vsi le liki v simulaciji?" in to mislijo smrtno resno. Njihova občutljivost in domišljija sta idealna podlaga za teorije o večdimenzionalnih resničnostih in skrivnostnih energijah. Ribe ne potrebujejo dokazov, dovolj jim je notranji občutek.

Vodnar

Vodnarji so rojeni uporniki in genialci zodiaka. So prvi, ki dvomijo o vsem, kar pride iz "uradnih virov", in nemudoma začnejo raziskovati alternative. Zaradi želje po svobodi ves čas razbijajo družbene norme, zato jim teorije zarote pogosto zvenijo kot najbolj smiselna možnost. Smrtno resno vam bodo razložili, da je v svetu tako ali tako vse vnaprej načrtovano, medtem ko se sami skušajo iz tega izvleči. Razmišljanje zunaj okvirjev jim je prirojeno, teorije zarote pa se popolnoma skladajo s tem.