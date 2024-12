Najnevarnejše ženske so rojene v teh znakih horoskopa

Škorpijon

Znamenje, ki vlada mračnim čustvom, je nedvomno škorpijon. Ženske, rojene v tem znaku, so intenzivne, strastne in izjemno občutljive na izdajstvo. Škorpijonke na pozabijo – nikoli. Če se jim zamerite, se pripravite na maščevanje, ki bo tako precizno, da se boste vprašali, kako jim je uspelo vse to načrtovati. Njihovo ljubosumje ni le čustvo, ampak gonilo njihove neverjetne odločnosti pri boju za pravico. Nasvet? Škorpijonki ne bodite nikoli nezvesti, ne v ljubezni ne v prijateljstvu.

Oven

Ženske, rojene v znamenju ovna, slovijo po svoji ognjevitosti. Če jih izzovete ali ogrozite njihov teritorij, pa naj gre za ljubezen, posel ali družino, so se pripravljene spustiti v pravo vojno. Njihovo ljubosumje ni ne tiho ne subtilno, ampak naravnost eksplozivno. Če se jim zazdi, da jim nekaj pripada, ne bodo odnehale, dokler nimajo tega spet v svojih rokah, mimogrede pa bodo to jasno dale vedeti vsem okoli sebe. Njihova maščevalnost je neposredna in hitra, pa tudi presenetljivo učinkovita.

Lev

Levinje so ponosne, dominantne in so zelo rade v središču pozornosti. Če kdo ogrozi njihov kraljevski prestol, bo do izraza prišla njihova ljubosumnost. Ko se levinja počuti izdano, se v načrtovanje maščevanja poda z brezmejno ustvarjalnostjo. Ne bo le zahtevala pravice, ampak bo poskrbela, da bodo vsi v vašem življenju izvedeli, kdo je in kako ste jo prizadeli. Njihova maščevalnost vedno vsebuje odmerek teatralnosti, zato bo vsak njihov odziv epski, pa tudi precej strašljiv.

Rak

Čeprav rakice pogosto delujejo kot nežne in skrbne dušice, so prav zaradi tega izjemno nevarne, ko so prizadete. Njihovo ljubosumje je globoko čustveno, maščevanje pa izvira iz točke, v kateri skrivajo vso svojo bolečino. Pri načrtovanju maščevanja niso impulzivne, ampak čakajo na popoln trenutek za povračilni udarec. Čeprav vas bodo morda na prvi pogled razorožile s svojimi solzami, ne bodite naivni: maščevanje bo tako subtilno in čustveno uničujoče, da ne boste vedeli, kaj vas je doletelo.