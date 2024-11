Nikoli ne častijo: to so najbolj skopuška nebesna znamenja

Nekateri ljudje so s svojim denarjem zelo pazljivi. Tako zelo, da svojim prijateljem ne častijo niti kave. Astrologi pravijo, da to velja predvsem za tri znake horoskopa.

Devica

Device so znane po svoji praktičnosti in previdnosti, ko gre za denar. Ljudje, rojeni v tem znamenju, analizirajo in preudarjajo vsako svojo odločitev, tudi finančno. Raje bodo varčevali ali vložili v nekaj, kar se jim zdi koristno, kot pa denar zapravili za kaj, kar po njihovem mnenju nima jasne vrednosti.

Kozorog

Kozorogi so resni, disciplinirani in precej oprezni, ko gre za finance. So zelo ambiciozni, kar pomeni, da bodo denar raje vložili v lasten razvoj ali pa v kakšen svoj projekt, medtem ko se nepotrebnim stroškom izogibajo. Zanje ima vsak evro, pravzaprav vsak cent, svoj namen, ta namen pa ni pijača s prijatelji.

Škorpijon

Škorpijoni so znani predvsem po svoji skrivnostnosti, so pa tudi zelo zaščitniški, ko gre za njihove finance. Čeprav so strastni in intenzivni, postanejo precej zadržani, ko gre za zapravljanje denarja za druge. Denar je zanje sredstvo moči in nadzora, kar pomeni, da ga bodo raje prihranili zase.