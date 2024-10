Ta nebesna znamenja imajo doma najhujši nered

Ste opazili, da so nekateri ljudje še posebej nadarjeni za ustvarjanje kaosa povsod, kjer se zadržujejo? Za tri znake horoskopa velja, da je njihov dom vedno videti, kot bi vanj treščila bomba.

Dvojčka

Dvojčki imajo vedno preveč zamisli in obveznosti ter premalo časa za organizacijo. Njihov um je ves čas v gibanju, zato so pogosto tako zasedeni z drugimi stvarmi, da jim zmanjka pozornosti za čiščenje in pospravljanje. Kaos jih prav nič ne moti, prav nasprotno, v njem se pogosto počutijo odlično.

Strelec

Strelci imajo raje potovanja in pustolovščine kot pa vzdrževanje reda v gospodinjstvu. Čutijo nenehno potrebo po raziskovanju, rezultat tega pa je običajno popolnoma neurejen življenjski prostor. Strelci pač nočejo zapravljati časa za takšne malenkosti, kot je pospravljanje.

Ribi

Ribe so sanjači, ki živijo v svojem domišljijskem svetu in zato pogosto sploh ne opazijo nereda, ki jih obdaja. Ker na pospravljanje preprosto pozabijo, je njihovo domovanje pogosto natrpano s stvarmi, ki niso na svojem mestu. Ribam je pač pomembnejša čustvena kot fizična čistoča, zaradi česar živijo v kreativnem kaosu.