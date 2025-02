Najbolj domišljavi znaki horoskopa: prepričani so, da so v vsem najboljši

Lev

Ne le, da si levi želijo biti v središču pozornosti, ampak so iskreno prepričani, da tja spadajo. Njihova samozavest izvira iz globokega prepričanja, da so rojeni za uspeh in občudovanje. Levi obožujejo pohvale in verjamejo, da so prav na vseh področjih bolj sposobni od drugih, pa naj bo to v službi, njihovem prijateljskem krogu ali družini.

Oven

Ovni so polni energije, ambicij in odločnosti, zaradi česar pogosto nastopajo v vlogi vodje. Njihov močan značaj pa jih pogosto spremeni v trmoglavce, ki so prepričani, da imajo vedno prav. Ker so spontani in odločitve sprejemajo bliskovito, dajejo vtis, da so samozavestni v vsem, kar počnejo, v resnici pa le ne znajo sprejeti mnenja drugih.

Kozorog

Pragmatični in ambiciozni kozorogi so pogosto prepričani, da vedo, kaj je najbolje tako za njih kot za druge. Njihov pristop k reševanju težav temelji na racionalnosti in izkušnjah, zaradi česar se počutijo vredne več od tistih, ki ne razmišljajo "praktično". Kozorogi so izjemno zahtevni tako do sebe kot do drugih in obenem prepričani, da morajo vse opraviti sami.

Škorpijon

Škorpijoni so neizmerno samozavestni in ponosni na svojo intuicijo, zaradi katere se jim zdi, da imajo prirojeno sposobnost "branja" ljudi in situacij. Ker so odločni in izjemno sposobni manipulatorji, so prepričani, da so vedno korak pred drugimi. Škorpijoni le stežka priznajo, da so storili napako, saj se jim zdi, da je to praktično nemogoče.