"Poredni fantje" najbolj privlačijo ženske, rojene v teh znakih

Šarmantni in skrivnostni moški, ki jih na vsakem koraku spremlja drama, najbolj privlačijo ženske, rojene v enem od treh nebesnih znamenj. Čeprav ves čas govorijo, da iščejo dobrega in prijaznega fanta, jim srce vedno znova ukrade porednež.

Škorpijon

Škorpijonke obožujejo intenzivnost v vsakem vidiku življenja, tudi ljubezni. Nočejo partnerja, ki je varna izbira, ampak iščejo ognjevitost, dramatičnost in strast, ki jo v zvezo prinesejo poredni fantje. Škorpijonke se preprosto ne morejo upreti skrivnostnemu tipu v oguljeni usnjeni jakni z zamaknjenim pogledom in energijo, ki obljublja vse razen dolgčasa. Privlačijo jih izzivi, takšni uporniki pa so popoln projekt, ki si ga le one drznejo poskusiti "popraviti".

Dvojčka

Dvojčice sovražijo dolgčas, poredni fantje pa so vse prej kot dolgočasni. Njihov spontani in pustolovski duh jih vedno odpelje k moškim, ki so nepredvidljivi, predrzni in vedno pripravljeni na kaj norega. Dvojčicam se življenje s pridnim fantom hitro zazdi rutinsko, medtem ko poredneži s seboj vedno prinesejo intrigantske zgodbe, impulzivne odločitve in odmerek adrenalina. Tudi ko vedo, da se vse skupaj ne bo dobro končalo, se jim preprosto ne morejo upreti.

Lev

Levinje so rade v središču pozornosti, še raje pa osvajajo vse, kar se zdi težko osvojljivo. Poredni fantje so za njihovo strastno in dominantno naravo popoln izziv, predstavljajo jim priložnost, da dokažejo svojo moč – kdo pa bo ukrotil divjega moškega, če ne levinja? Poleg tega obožujejo dramatične ljubezenske zgodbe, moški z odmerkom arogance in pretirano samozavestjo pa je kot naročen za njihovo predstavo vznemirljive ljubezni.