Ločitev je najpogostejša pri teh parih horoskopa

Nekatere kombinacije nebesnih znamenj so idealne za zakon, ujemajo se kot maslo in med, nekaterim pa v ljubezni preprosto ne more uspeti. Po mnenju astrologov se z ločitvijo najpogosteje končajo zakoni med temi znaki horoskopa.

Dvojčka in škorpijon

Dvojčki se radi pogovarjajo, raziskujejo in v zvezi vzdržujejo lahkotno dinamiko. Škorpijoni po drugi strani iščejo globino, intenzivnost in popolno predanost. Čeprav se dvojčki in škorpijoni sprva močno privlačijo, ker so oboji fascinantno karizmatični, pa njihova različna pričakovanja hitro začnejo povzročati težave.

Dvojčki imajo radi svobodo in ne marajo čustvenih zapletov, medtem ko si škorpijoni želijo globokega povezovanja in hitro postanejo posesivni. Ko dvojčki potrebujejo družbo, pri škorpijonih pa na plan pride njihovo ljubosumje, je rezultat pogosto eksploziven prepir, edini izhod iz tega kaosa pa je slej ko prej ločitev.

Oven in kozorog

Oven in kozorog pogosto delujeta kot popoln poslovni tim, medtem ko v ljubezni stvari niso tako preproste. Ovni so impulzivni, spontani in strastni, medtem ko so kozorogi resni, premišljeni in osredotočeni na dolgoročne cilje. V teoriji se to zdi kot zanimivo ravnovesje, v praksi pa različni pogledi na življenje povzročajo frustracije.

Ovnom se pogosto zdi, da so kozorogi preveč hladni ali zategnjeni, medtem ko kozorogi ovne vidijo kot neodgovorne in preveč nepotrpežljive. Pogosto se prepirajo o prioritetah in življenjskem tempu, ti prepiri pa neredko vrhunec dosežejo z ugotovitvijo, da je bolje, če življenje nadaljujeta vsak po svoji poti.

Lev in vodnar

Levi in vodnarji imajo na začetku zveze neverjetno kemijo, saj so oboji ustvarjalni, strastni in obožujejo pustolovščine. Po začetnih iskricah pa razlike med znakoma hitro postanejo velika težava. Levi potrebujejo pozornost, občudovanje in stalne potrditve, medtem ko vodnarji hočejo lastno svobodo in čustveno distanco.

Levom se zato hitro zazdi, da jih vodnarji zanemarjajo, medtem ko se vodnarjem zdi, da so potrebe levov odločno prezahtevne. Čeprav so oboji neverjetno zanimive osebe, pa se njihovi prepiri prepogosto vrtijo okoli tega, kaj naj bi pomenila "prava ljubezen". Na koncu dramatično ugotovijo, da obstaja le en odgovor – ločitev.