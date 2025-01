Ljudje, rojeni v teh znakih, se ne znajo pošaliti na svoj račun

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji resnosti in visokih standardih, ki jih postavljajo tako sebi kot drugim. Ko se kdo pošali na njihov račun, to pogosto razumejo kot napad na lastne vrednote. Humor, ki v središče šale postavlja njih same, se jim zdi kot poskus omalovaževanja. Če želite ostati v dobrih odnosih s kozorogom, naj bo vaš humor subtilen in se nikar ne šalite na račun njihovih dosežkov.

Rak

Občutljivi in čustveni raki vsako šalo vzamejo resno, še posebej če je na račun njihove osebnosti ali družine. Imajo izreden smisel za humor, toda šale na lasten račun doživljajo kot znak, da jih ljudje morda ne cenijo. Šalam in zbadljivkam pogosto dajejo prevelik pomen in se vedno znova sprašujejo, ali se morda za njimi skriva kaj resnejšega. Če želite spraviti v smeh raka, izbirajte tople in pozitivne šale.

Devica

Perfekcionistične device težko prenašajo šale, ki izpostavljajo njihove napake ali slabosti. Rade imajo nadzor nad svojim življenjem in zanje je izredno pomembno, kakšen vtis so pustile na drugih, zato vsak komentar o njihovih spodrsljajih vzamejo čisto preveč resno. Čeprav uživajo v bridkem in ostrem humorju, pa lahko s šalami, ki v središče pozornosti postavijo njih same, povzročite konflikt.