Znaki horoskopa, ki se razjezijo zaradi vsake malenkosti

Nekateri ljudje so pravi mojstri v iskanju razlogov za jezo, zanje je vsak dan nova priložnost za nesporazum. To velja predvsem za tri nebesna znamenja.

Devica

Device so rojeni perfekcionisti in ko stvari ne gredo po načrtih oziroma ko kdo stori še tako majhno napako, jih to močno razjezi. Lahko gre le za nepopolno organizacijo, nekajminutno zamudo ali napačen izbor besed, toda device bodo vse to opazile in tudi zamerile. Zanje so podrobnosti pomembne, saj po njihovem mnenju prav detajli naredijo razliko med redom in kaosom.

Škorpijon

Škorpijoni so strastni in intenzivni, ko pa jih kaj prizadene ali vznemiri, to vzamejo zelo osebno. So izjemno občutljivi, zato jih lahko že najbolj subtilni znaki nespoštovanja močno razjezijo. Nepremišljena opazka ali premalo pozornosti jih lahko prizadene, na to pa ne bodo reagirali samo z jezo. Ko se škorpijonom zamerite, si boste težko spet prislužili njihovo zaupanje.

Rak

Raki so znani po svoji čustvenosti, in ko jih nekaj zmoti, bodo to hitro pokazali. Zanje je zelo pomembno, da se čutijo cenjene in ljubljene, zato lahko vsak najmanjši nesporazum ali pomanjkanje pozornosti sproži plaz čustev. Vsaki gesti ali besedi pripisujejo svoj pomen, zato bodo zlahka užaljeni, če se jim zazdi, da jih nekdo zanemarja oziroma jim ne posveča dovolj pozornosti.