Ljudje, rojeni v teh znakih, skrivajo svoj pravi obraz

Za to, da nekoga zares spoznate, je potreben čas, a pri nekaterih ljudeh to traja celo večnost. Mojstri skrivanja pravega obraza se praviloma rodijo v enem od teh treh nebesnih znamenj.

Škorpijon

Če obstaja znamenje, ki ves čas nosi masko skrivnostnosti, je to škorpijon. Na zunaj delujejo hladno in zbrano, a se pod njihovo mirno fasado skriva vrtinec strasti in čustev, včasih pa tudi intenzivnih načrtov. Škorpijoni redko pokažejo svoj pravi obraz, ker so prepričani, da so čustva njihovo najbolj dragoceno orožje. Njihova skrivnostnost ljudi privlači kot magnet, a nikoli ne morejo biti zares prepričani, kaj si škorpijon misli ali kaj občuti.

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji dvolični naravi, a to ne pomeni, da so zlonamerni, ampak imajo pač neverjetno sposobnost prilagajanja. En dan so zabavni in družabni, že naslednji pa zamišljeni in zaprti vase. Njihova veščina skrivanja pravih občutkov izvira iz potrebe, da so vse tisto, kar drugi pričakujejo od njih. Dvojčki zamenjajo masko glede na okoliščine, pravo resnico o njih pa izveste šele, ko spoznate prav vse njihove različice in nianse.

Ribi

Ribe so čustveni kameleoni, ki svoj pravi obraz pogosto skrivajo za plastmi domišljije in sanjarjenja. Ko jih srečate, se lahko zdijo popolnoma odprte in iskrene, a v resnici pogosto skrivajo svoje najgloblje misli in občutke. Ribe rade zgradijo lastno resničnost, včasih zato, ker se jim zdi resnični svet pretežek, včasih pa zato, ker se počutijo bolj varne, če ljudje ne vedo, kaj nosijo v srcu. Za svojo masko skrivajo svet, ki ga razumejo le one same.